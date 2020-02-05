Скачать
Среда, 05.02.2020
Зеленский первым из украинцев получил ID-карту с электронной подписью
Зеленский первым из украинцев получил ID-карту с электронной подписью
Рада провалила проект по выплате пенсий в ОРДЛО
Рада провалила проект по выплате пенсий в ОРДЛО
Шахтер - Македония ГП: видеообзор матча 5.02.20
Шахтер - Македония ГП: видеообзор матча
"Ледяное сердце" Плутона управляет атмосферой планеты
"Ледяное сердце" Плутона управляет атмосферой планеты

Зеленский первым из украинцев получил ID-карту с электронной подписью

Смотрите фото (3)
Зеленский первым из украинцев получил ID-карту с электронной подписью
14:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МВД

Новости Украины:В Украине появилась возможность привязать электронную подпись к чипу ID-карты.

Министерство внутренних дел Украины и Государственная миграционная служба презентовали новый сервис, позволяющий привязать Квалифицированную электронную подпись (КЭП) к ID-карте.

Как сообщает пресс-служба МВД, услуга будет полностью бесплатной и предоставит пользователям ряд преимуществ при использовании электронных сервисов, как государственных, так и связанных с бизнесом.

"Сегодня мы представляем ID-карту как носитель электронной подписи. Это возможное считывание данных всеми операционными системами, проверка достоверности данных, инструмент автоматизированной идентификации и использования в качестве надежной защиты за счет электронной подписи. Это означает, что вы можете пользоваться электронными сервисами. Как государственного органа, так и бизнеса. В том числе регистрировать бизнес. С сегодняшнего дня электронную подпись на ID-карту можно получить бесплатно", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Украина вдвое продлила срок "безвиза" в двух странах

Первым, кто получил КЭП на свою ID-карту, стал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины присоединился к 4,4 владельцев современных ID-карточек. Он стал первым, кто воспользовался новым сервисом МВД - получил квалифицированную электронную подпись на чип ID", - заявил министр Арсен Аваков во время посещения подразделения миграционной службы с Зеленским.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Паспорт, Владимир Зеленский, ID-карта, Кэп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вес и возраст: как не растолстеть в зрелом возрасте
02 Сильные снегопады, гололед и ветер: на Украину надвигается штормовой циклон
03 Министрам урезали зарплаты и премии
04 "Черные ящики" самолета МАУ: пять стран выдвинули требование Ирану
05 У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Депутаты поддержали национальную инвентаризацию лесов
Депутаты поддержали национальную инвентаризацию лесов
Боевики продолжают применять запрещенное вооружение
Боевики продолжают применять запрещенное вооружение
Кабмин назначил временного руководителя &quot;Укразализныци&quot;
Кабмин назначил временного руководителя "Укразализныци"
Харрисон Форд снимется в пятой части &quot;Индианы Джонса&quot;
Харрисон Форд снимется в пятой части "Индианы Джонса"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь