Что подарить девушке на День святого Валентина 2020: 8 идей

1 Записать песню Если у тебя присутствует музыкальный слух и приятный тембр голоса – запиши ей песню. Конечно, в идеале лучше всего сочинить песню самому, но это процесс под силу лишь очень редким людям, которые в большинстве своем уже давно умерли. Так что советуем выбрать что-то из песен второй половины ХХ века. Далее тебе надо найти минусовую фонограмму этой композиции, заплатить немного денег студии звукозаписи и вуаля! Песня в твоем исполнении записана, любимая тает от гордости, что у нее такой талантливый мужчина, а тебе обеспечена яркая ночь. Не благодари!

2 Романтический ужин Почти беспроигрышный и простой вариант – пригласи ее в ресторан. Выбери заведение с соответствующим антуражем, романтической обстановкой. Зарезервируй столик и предупреди персонал, что планируешь отпраздновать День Валентина. Тебе помогут организовать красивый ужин при свечах. Кстати, этот вариант можно объединить с предыдущим, а именно – заранее договориться с группой, которая играет в этом ресторане.

3 Картина Если девушка любит живопись, подари ей картину. О шедеврах Ван Гога и Поллака стоит пока забыть. Эти подарки обойдутся слишком дорого, а вот картины местных и пока ещё не очень известных художников — вполне доступно. Не разбираешься в живописи? Отправляйся за покупкой с другом, который знает в ней толк. Конечно, если ты хоть немного художник, можешь нарисовать картину. Редакция не знает степень твоего живописного таланта, поэтому решай сам. Но тут тонкий момент. Если плохо спетая песня может выглядеть мило, то плохая картина выглядит, как бы это сказать….жалко. Поэтому хорошо взвесь все за и против. Но, если ты подаришь ей достойное полотно, написанное тобой, да еще и на тему, которая объединяет вас – дружище, ты будешь невыносимо крут! В крайнем случае подойди к подарку креативно, написать копию абстракции "Квадрата" Малевича или знаменитое полотно Ива Кляйна ты точно сможешь. Мы в тебя верим!

4 Поделки своими руками Вообще, все, что сделано своими руками, это очень личное. Девушка наверняка будет приятно поражена, если подаришь ей милую вещицу в стиле hand made. В интернете много мастер-классов, которые помогут тебе в реализации идеи – главное желание и время. Один наш знакомый связал своей девушке шарф! Научился вязать крючком, сделал и подарил ей, и это был лучший подарок для нее.

5 Валентинка Один из самых приятных и простых подарков на 14 февраля - красивое пожелание, написанное на открытке. Не советуем покупать готовую открытку. Такой презент говорит о формальном отношении и нежелании заморачиваться. А мы знаем, что девочки такие вещи чуют за версту и страшно не любят. Лучше всего сделать открытку или даже целый альбом своими руками.

6 Мягкая игрушка Если твоей барышне не очень много лет – можешь подарить мягкую игрушку. Но только ищи что-то оригинальное, а не очередного китайского Тедди. Очень много интересных, "живых" игрушек продается в художественных салонах, мастерских и т.д. Игрушку можно опять-таки сделать своими руками – это даже предпочтительнее. Как и открытки hand made, они, как это не пафосно звучит, таки несут в себе частичку тебя самого. А это важно. Игрушку сделать гораздо проще, чем написать песню или нарисовать картину.

7 Скульптура Если твоя дева духовно богата и увлекается искусством, ей будет приятно получить в подарок малую архитектурную форму. Найди в своём плотном графике время, чтобы прогуляться по выставкам современных художников и скульпторов. Обычно там можно купить что-то оригинальное. Умоляем, не покупай в магазине сувениров! Там один шлак и ширпотреб, а твоя девочка такое не переносит.