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НСЖУ об обысках у "1+1": Это четкий сигнал тревоги для всех журналистов

НСЖУ об обысках у "1+1": Это четкий сигнал тревоги для всех журналистов
05:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:НСЖУ отреагировал на обыски СБУ в офисе и у журналистов телеканала "1+1".

Национальный союз журналистов Украины обеспокоен обысками в помещениях "1+1 media" (редакция программы "Секретные материалы") и в квартирах журналистов телеканала "1+1".

Об этом говорится в заявлении, которое обнародовал на своей странице в Faceboook председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

"Обыски должны прежде всего происходить у фигурантов разоблачительных материалов, а не на работе и дома у их авторов. Служба безопасности Украины не должна запугивать журналистов и демонстрировать готовность применять свой репрессивный арсенал против украинских СМИ и их работников", - говорится в заявлении.

В НСЖУ считают, что "обыски на одном из ведущих национальных телеканалов - это четкий сигнал тревоги для всех журналистов: государство готово посягать на право журналистов держать в тайне свои источники, а притеснения свободы слова называть "необходимыми следственными действиями".

В Киеве сотрудники СБУ пришли с обыском на канал 1+1 (Видео)

Национальный союз журналистов Украины призывает:

  • Службу безопасности Украины предоставить убедительное обоснование необходимости проведения чрезвычайных мероприятий - обысков в журналистских помещениях и домах;
  • парламентские комитеты - по вопросам свободы слова, гуманитарной и информационной политики - безотлагательно провести совместное заседание, на котором заслушать представителей СБУ и "1+1 media" относительно проведенных обысков;
  • журналистов и СМИ проявлять журналистскую солидарность и максимально освещать все обстоятельства этого инцидента, так и любого дела, которое правоохранители спецслужбы нарушают против журналистов или СМИ.

"Национальный союз журналистов Украины будет постоянно информировать международных партнеров о развитии чрезвычайной ситуации - обыски спецслужбой редакционных помещений группы "1+1" и журналистских помещениях", - заверили в НСЖУ.

Обыски в "1+1": Баканов объяснил ситуацию

Как сообщалось ранее, накануне сотрудники СБУ устроили обыски в офисе группы "1+1 медиа" на улице Куреневской в Киеве. Там работают журналисты программы "Гроші" и "Секретні матеріали", которые выходят на канале "1+1". Впоследствии также стало известно об обысках в квартирах журналистов Евгения Куксина и Дениса Данько.

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СБУ, НСЖУ, Обыски.
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