У кого сегодня день ангела: значение имени и нежные поздравления

Новости Украины:От греческого "xenios" как "странница", "чужестранка", "гостья", "чужая". Имя Ксения – это один из эпитетов Афрофиты.

Имя Ксения имеет различные версии происхождения. По первой версии, имя Ксения в переводе с греческого "xenia" означает "гостеприимная".

По второй версии, имя Ксения произошло от древнегреческого "ксении", которое в единичном числе также означало "гость", а на латинском звучало как "хenia". Ксениями в античной и новоевропейской поэзии называли короткие юмористические или хвалительные стихотворения, обращённые к каким-либо лицам, которые преподносились в дополнение к подаркам этому гостю. Раньше ксении писал и Шиллер, и Гёте, и Ярослав Ивашкевич, и первоначальный автор названия и римский поэт Марциал.

Есть мнение, что имена Оксана, Ксения и Аксинья – это родственные имена, но многие считают их разговорными формами, вариантами друг для друга. В современности эти имена самостоятельные и употребляются также независимо друг от друга.

Ксения – очень привлекательная и общительная девушка. Однако, общаясь с ней, следует быть осторожным. Ксюша обидчива, близко к сердцу принимает все беды, но при этом и бурно радуется положительным событиям. Ксения чувствительна к несправедливости, с упорством отстаивает права себя и других.

Как правило, Ксения не может усидеть на одном месте. Ее настроение может меняться внезапно. Сейчас она конфузлива, через минуту вспыльчива. Однако в крайности девушка не бросается, хотя уравновешенности ей явно не хватает. Ксюша стремиться заявить о себе и всегда готова пожертвовать собой ради близких.

Ксюша обладает очень развитой интуицией и высоким интеллектом. Она способна видеть незаметные другим связи между событиями и вещами. Однако свои способности Ксения не использует для получения выгоды. Девушка лишена хитрости и умения изворачиваться.

В своих стремлениях Ксения способна проявить заметную настойчивость, поражений не приемлет. В дружбе она верна, надежна и принципиальна. Проявляет себя как заботливый и внимательный друг.

В общении с противоположным полом Ксения часто пользуется своим обаянием, и это приносит свои плоды. Будучи влюбчивой и мечтательной, Ксюша выбирает сильных и опытных мужчин. Ксения готова подчиниться такому мужчине, но не будет терпеть с его стороны упреки или ревность. Ксения предпочитает мужчин старше ее и с большим опытом. Ей важны любовь, нежность и забота со стороны мужа. Так трудно быть сильной, и она ищет этой защиты именно в муже. Но мужчина должен быть ей ровня – по интеллекту, по достатку, по целям в жизни – иначе крепкого союза и них не получится. Ксения очень требовательна к своему партнеру.

Встретив подходящего мужчину, Ксения посвящает себя устройству домашнего очага. Она умеет быть счастлива в браке, становится верной женой и отличной матерью, но супругу бывает нелегко. Ксения верная жена и отличная хозяйка. Детей она предпочитает воспитывать сама, не отдавая их в детский сад или перепоручать няне.

Среди увлечений Ксении можно выделить шитье. Ксюша шьет не только себе, но и всем своим друзьям и родственникам. Она хорошо готовит, любит делать заготовки. Ей нравится рисовать.

Ксения не лишена способностей, но все чем она занимается для нее не первостепенно. Собственный мир для этой девушки всегда будет представлять большую ценность. Тем не менее, Ксюша добросовестна и готова выполнить любую работу. В делах она становится расчетлива, стремится руководить. В итоге Ксения часто добивается руководящей должности, в которой проявляет себя как строгая и нетерпимая начальница. Однако она все же старается быть справедливой и щедрой.

В работе Ксения будет успешной. Ей подходит такая работа, где она будет предоставлена сама себе, ей не требуется жесткая дисциплина и посещение офиса по рабочим часам. Ей нужна работа на результат. Много спортсменок можно встретить с таким именем - фигуристки, биатлонистки, гимнастки.

Поздравления

Дорогая Ксюша, ты очень позитивный человечек, поэтому я желаю тебе всегда оставаться такой жизнерадостной и лучезарной! Пускай твоя жизнь будет наполнена яркими эмоциями, увлекательными путешествиями и искренней любовью! Будь счастлива и пусть все мечты исполнятся!

Дорогая Ксения, поздравляю тебя и хочу пожелать всегда держать в руках ключ от счастья, хранить в сердце тайну любви, беречь в душе радость и в любой ситуации сохранять спокойствие. Милая, пусть на небе никогда не погаснут звёзды твоей удачи, пусть каждый день на тебя проливаются яркие лучи добра.

Милая Ксения, прими мои поздравления и добрые пожелания любви, здоровья, счастья, радости. Также желаю тебе, Ксения, всегда быть обаятельной и элегантной, жизнерадостной и неутомимой, энергичной и целеустремлённой, смелой и решительной. И пусть тебе, дорогая, покоряются любые вершины успеха.

Замечательная, милая, добрая Ксюша, пускай тебе всегда везет в жизни с людьми, обстоятельствами и местами. Пусть жизненные дни будут сверкать всеми цветами радуги, на душе будет уютно и тепло, а в доме будут благополучие, любовь, надежда и достаток!

Ксения, с праздником тебя! Будь легка, красива, умна, нежна, добра, необходима и сказочно любима! Купайся во внимании, получай все желаемое и радуйся всем возможностям, предоставленным судьбой! Береги себя, лови удачу за хвост и наслаждайся жизнью!

Ксюшенька-душенька, в этот день мы хотим пожелать тебе здоровья и счастья. Пусть все загаданное когда-то исполнится в ближайшее время. Пускай судьба уготовит тебе долгую дорогу жизни, полную приключений и неожиданностей. Пускай на этой дороге у тебя не встретится непосильных препятствий, а все сюрпризы будут приятными.

Поздравляю тебя, Ксюша. Пусть будет праздник на душе всегда, пусть будет яркой и долговечной твоя путеводная звезда. Желаю счастья неземного, любви, удач и добрых дней, поражай в этом мире любого, становись с каждым днём веселей.

Обворожительную и неповторимую Ксению поздравляю с чудесным праздником. Желаю никогда не унывать и всегда верить в свои силы, желаю вечной радости души и прекрасного самочувствия, желаю всегда быть на высоте и добиваться великих побед в жизни.