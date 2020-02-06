Скачать
Четверг, 06.02.2020
Итоги дня 5 февраля: ID-карта Зеленского и исключение Филарета из Синода ПЦУ
Итоги дня 5 февраля: ID-карта Зеленского и исключение Филарета из Синода ПЦУ
Похолодание до -10°: в каких областях ожидаются сильные снегопады
Похолодание до -10°: в каких областях ожидаются сильные снегопады
Ломаченко номинирован на престижную боксерскую премию
Ломаченко номинирован на престижную боксерскую премию
6 февраля - приметы и обряды в День Ксении
6 февраля - приметы и обряды в День Ксении

День Ксении, Оксаны 2020: история праздника

День Ксении, Оксаны 2020: история праздника
09:36 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Подвиг ее жизни – это добровольное отречение от своего имени, положения в обществе, жизненного обустройства после смерти любимого мужа.

Ежегодно в православном мире почитают святую Ксению Петербургскую, молитвы которой возносят для обретения семейного счастья и благополучия. В 2020 году паломники вновь направятся к месту ее захоронения, чтобы почтить ее память и попросить об исполнении сокровенных желаний.

Ксения Петербургская известна не только в России, но и за ее пределами. Святую почитают за самоотверженность и веру в Господа, которая помогла ей справиться с тяготами и лишениями на жизненном пути. Ксения при жизни помогала каждому, кто обращался к ней за помощью, и после своей кончины не утратила этого дара благодаря небесам. 6 февраля 2020 года каждый может попросить у святой исполнения заветного желания, сходить в церковь и помолиться.

Благодаря искренней вере блаженная Ксения Петербургская была награждена даром исцеления и предвидения, с помощью которых помогала тем, кому требовалась помощь. Благословение, полученное от Господа, не было случайным: в юности Ксения вышла замуж, однако потеряла любимого и решила отречься от земных благ. Она раздала все свое имущество и выбрала путь скитаний, помогая встречавшимся на ее пути людям.

Обретя покой, Ксения по-прежнему помогает страждущим, которые в огромных количествах собираются на месте ее захоронения. Молитвы, обращенные к святой, будут звучать со всех уголков страны, и каждая просьба будет услышана, если в ней не будет корысти и зла.

6 февраля - приметы и обряды в День Ксении

Могила святой служит местом паломничества и потому, что каждая крупица земли с нее священна. Верующие берут по горсти, чтобы оправиться домой с ценным грузом, расположить его у святого лика Ксении и получить от нее защиту для всей семьи. Оставляют в часовне при кладбище и записочки с сокровенными желаниям, веря, что каждая просьба обязательно сбудется.

В день памяти Ксении Петербургской священнослужители приглашают в храм верующих, чтобы вознести общую молитву и получить благословение не только у святой, но и у Господа. Не стоит забывать и о добрых поступках, которые возвращаются сторицей и помогают душам очиститься от негатива.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История праздника, Ксения, Оксана, 6 февраля, День Оксаны, День Ксении, День Ксении 2020, Какой праздник 6 февраля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Перезагрузка власти: Зеленский собирается сменить министра иностранных дел
02 Едет к Папе Римскому: Зеленский запланировал визит в Италию и Ватикан
03 Зеленский предложил дать шанс владельцам узаконить нелегальные НПЗ
04 В аэропорту Стамбула пассажирский Boeing развалился на части при посадке (Видео)
05 Новоназначенный посол Украины встретился с президентом Хорватии (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эпидемия коронавируса: за сутки погибли 73 человека, зараженных больше 28 тысяч
Коронавирус: зараженных больше 28 тысяч
Ситуация на дорогах Украины: где снегопад и гололед осложнили проезд
Снегопад и гололед: что происходит на дорогах Украины
Демократы прокомментировали оправдание Трампа
Демократы прокомментировали оправдание Трампа
Суперлуние 9 февраля 2020 будет или нет?
Суперлуние 9 февраля 2020 будет или нет?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь