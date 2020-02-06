День Ксении, Оксаны 2020: история праздника

Новости Украины:Подвиг ее жизни – это добровольное отречение от своего имени, положения в обществе, жизненного обустройства после смерти любимого мужа.

Ежегодно в православном мире почитают святую Ксению Петербургскую, молитвы которой возносят для обретения семейного счастья и благополучия. В 2020 году паломники вновь направятся к месту ее захоронения, чтобы почтить ее память и попросить об исполнении сокровенных желаний.

Ксения Петербургская известна не только в России, но и за ее пределами. Святую почитают за самоотверженность и веру в Господа, которая помогла ей справиться с тяготами и лишениями на жизненном пути. Ксения при жизни помогала каждому, кто обращался к ней за помощью, и после своей кончины не утратила этого дара благодаря небесам. 6 февраля 2020 года каждый может попросить у святой исполнения заветного желания, сходить в церковь и помолиться.

Благодаря искренней вере блаженная Ксения Петербургская была награждена даром исцеления и предвидения, с помощью которых помогала тем, кому требовалась помощь. Благословение, полученное от Господа, не было случайным: в юности Ксения вышла замуж, однако потеряла любимого и решила отречься от земных благ. Она раздала все свое имущество и выбрала путь скитаний, помогая встречавшимся на ее пути людям.

Обретя покой, Ксения по-прежнему помогает страждущим, которые в огромных количествах собираются на месте ее захоронения. Молитвы, обращенные к святой, будут звучать со всех уголков страны, и каждая просьба будет услышана, если в ней не будет корысти и зла.

Могила святой служит местом паломничества и потому, что каждая крупица земли с нее священна. Верующие берут по горсти, чтобы оправиться домой с ценным грузом, расположить его у святого лика Ксении и получить от нее защиту для всей семьи. Оставляют в часовне при кладбище и записочки с сокровенными желаниям, веря, что каждая просьба обязательно сбудется.

В день памяти Ксении Петербургской священнослужители приглашают в храм верующих, чтобы вознести общую молитву и получить благословение не только у святой, но и у Господа. Не стоит забывать и о добрых поступках, которые возвращаются сторицей и помогают душам очиститься от негатива.