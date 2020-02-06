Какой завтра праздник: приметы и обряды на 7 февраля

Григорий Богослов – выдающаяся фигура в истории христианской Церкви. Церковный деятель и мыслитель, поэт и прозаик, он ещё до рождения был посвящен своей матерью Господу.
Григорий не только имел выдающиеся способности, но и получил прекрасное образование – учился в школах Кесарии Палестинской, Александрии и Афинах. В Афинах он познакомился и сблизился с Василием Великим. Их дружба продолжалась всю жизнь.
Когда Григорию исполнилось 26 лет, он принял крещение. Вернувшись домой, он долго отказывался от какой-либо общественной должности, предаваясь молитвам, размышлению о Боге и занимаясь написанием вдохновенных песней и слов. Григорий считал, что время, проведенное с Василием Великим в пустыне, самое счастливое в его жизни.
Отец Григория был епископом Назианза. Он вызвал сына из пустыни и рукоположил его в сан пресвитера. После смерти отца Григорий некоторое время управлял Назианской церковью, но, не испытывая расположение к занятию какой-либо должности, заболел и удалился в уединенную обитель. Однако не суждено было ему укрываться в монашеской келье. Миряне и православные епископы избрали его на престол архиепископа в Константинополе. Прибыл он туда в самый разгар арианства.
Григорий положил много сил на искоренение ереси, своими вдохновенными проповедями обратил в истинное православие массы людей и, дождавшись, когда ариане были изгнаны из византийских храмов, а их учение осуждено II Вселенским Собором, святой отказался от Константинопольской кафедры и последние годы жизни провел в уединении. Он вернулся в родное селение близ Назианза, где продолжил работать над своими богословскими творениями, за что от Церкви получил почетное именование вселенского учителя и Богослова.
Проповеди Григория настолько глубоки и поэтичны, что многие фразы из них пережили столетия и использовались для праздничных песнопений. Автобиографические поэмы святого "О моей судьбе", "О моей жизни", "О страданиях моей души" являются ценными литературными памятниками.
Традиции и обычаи дня
Про этот день в народе говорили: "Аксинья Григория торопит, чтобы солнышко на крыши посадил и весну не упустил".
7 февраля полагалось делать добрые дела, и других благодарить за оказанное добро. О своей благотворительности никому не рассказывали: "Господь и так видит все добрые дела". Верили, что чем больше добра получится сделать в этот день, тем больше шансов попасть после смерти в рай. Хвалиться же добрыми делами нельзя, иначе не зачтутся, да и на семью можно из-за этого навлечь неприятностей.
Ещё 7 февраля нужно быть поаккуратнее со словами. Наши предки считали, что все сказанное в этот день, сбывается.
На Григория Богослова нельзя стричь волосы и ногти, т.к. это может привести к проблемам, решить которые будет непросто. А у того, кто плюнет себе под ноги, не будет удачного пути.
7 февраля читали заговор от поджога, дотрагиваясь до стен дома нательным крестом и произнося:
В моём доме Спаситель и его Мать,
Никакому пожару в доме моём не бывать.
В стенах его вода крещеная,
А на стенах икона священная.
Я из дома – святые в дом,
Никогда не будет пожара в нём.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Если корова спит рогами к двери, то на ней есть сглаз. Чтобы его снять, зайдите с её правого бока, оботрите ей голову правой рукой со словами:
От кого на рога занесло,
На того чтобы порчу отнесло.
Ключ, замок, язык. Аминь.
Издревле этот день считался удачным для решения денежных вопросов. Чтобы торг шел удачно, торговцы брали у знахаря заговоренные кусочки сахара. Этот сахар хранили в лавках, надежно спрятав от посторонних глаз.