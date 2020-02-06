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Какой завтра праздник: приметы и обряды на 7 февраля

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 7 февраля
10:34 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В народном месяцеслове эту дату назвали Григорий Богослов, Григорьев день, Григорий-весноуказатель.

Григорий Богослов – выдающаяся фигура в истории христианской Церкви. Церковный деятель и мыслитель, поэт и прозаик, он ещё до рождения был посвящен своей матерью Господу.

Григорий не только имел выдающиеся способности, но и получил прекрасное образование – учился в школах Кесарии Палестинской, Александрии и Афинах. В Афинах он познакомился и сблизился с Василием Великим. Их дружба продолжалась всю жизнь.

Когда Григорию исполнилось 26 лет, он принял крещение. Вернувшись домой, он долго отказывался от какой-либо общественной должности, предаваясь молитвам, размышлению о Боге и занимаясь написанием вдохновенных песней и слов. Григорий считал, что время, проведенное с Василием Великим в пустыне, самое счастливое в его жизни.

Отец Григория был епископом Назианза. Он вызвал сына из пустыни и рукоположил его в сан пресвитера. После смерти отца Григорий некоторое время управлял Назианской церковью, но, не испытывая расположение к занятию какой-либо должности, заболел и удалился в уединенную обитель. Однако не суждено было ему укрываться в монашеской келье. Миряне и православные епископы избрали его на престол архиепископа в Константинополе. Прибыл он туда в самый разгар арианства.

Григорий положил много сил на искоренение ереси, своими вдохновенными проповедями обратил в истинное православие массы людей и, дождавшись, когда ариане были изгнаны из византийских храмов, а их учение осуждено II Вселенским Собором, святой отказался от Константинопольской кафедры и последние годы жизни провел в уединении. Он вернулся в родное селение близ Назианза, где продолжил работать над своими богословскими творениями, за что от Церкви получил почетное именование вселенского учителя и Богослова.

Проповеди Григория настолько глубоки и поэтичны, что многие фразы из них пережили столетия и использовались для праздничных песнопений. Автобиографические поэмы святого "О моей судьбе", "О моей жизни", "О страданиях моей души" являются ценными литературными памятниками.

Традиции и обычаи дня

Про этот день в народе говорили: "Аксинья Григория торопит, чтобы солнышко на крыши посадил и весну не упустил".

7 февраля полагалось делать добрые дела, и других благодарить за оказанное добро. О своей благотворительности никому не рассказывали: "Господь и так видит все добрые дела". Верили, что чем больше добра получится сделать в этот день, тем больше шансов попасть после смерти в рай. Хвалиться же добрыми делами нельзя, иначе не зачтутся, да и на семью можно из-за этого навлечь неприятностей.

Ещё 7 февраля нужно быть поаккуратнее со словами. Наши предки считали, что все сказанное в этот день, сбывается.

На Григория Богослова нельзя стричь волосы и ногти, т.к. это может привести к проблемам, решить которые будет непросто. А у того, кто плюнет себе под ноги, не будет удачного пути.

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7 февраля читали заговор от поджога, дотрагиваясь до стен дома нательным крестом и произнося:

В моём доме Спаситель и его Мать,

Никакому пожару в доме моём не бывать.

В стенах его вода крещеная,

А на стенах икона священная.

Я из дома – святые в дом,

Никогда не будет пожара в нём.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Если корова спит рогами к двери, то на ней есть сглаз. Чтобы его снять, зайдите с её правого бока, оботрите ей голову правой рукой со словами:

От кого на рога занесло,

На того чтобы порчу отнесло.

Ключ, замок, язык. Аминь.

Издревле этот день считался удачным для решения денежных вопросов. Чтобы торг шел удачно, торговцы брали у знахаря заговоренные кусочки сахара. Этот сахар хранили в лавках, надежно спрятав от посторонних глаз.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 7 февраля, Григорьев день, Григорий Богослов, Какой завтра праздник, Григорий-весноуказатель.
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