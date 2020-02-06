В ОБСЕ обеспокоены обысками в офисе телеканала "1+1"

Новости Украины:В ОБСЕ заявили, что представители СБУ не должна заходить в офис редакции.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявляет, что обеспокоен обысками, которые вчера прошли в офисе телеканала "1+1". Об этом Дезир сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Мы обеспокоены тем, что вчера вечером произошло в связи с обыском в редакции телеканала "1+1". Мы пытаемся получить более подробную информацию, но я хочу призвать власти провести очень осторожное и прозрачное расследование по этому медиа", - подчеркнул Дезир.

В этой связи представитель ОБСЕ отметил, что такое расследование необходимо, и оно должно проходить таким образом, чтобы не иметь влияния на работу журналистов, которая не должна ограничиваться, чтобы они могли осуществлять свою профессиональную деятельность должным образом.

При этом, на уточняющий вопрос, не считает ли Дезир, что проведенные обыски со стороны СБУ ограничивали свободу журналистской деятельности и свободу слова, поскольку очевидно, что журналисты не могли прослушивать премьер-министра Алексея Гончарука, он сказал, что обеспокоен проведенными обысками.

"Редакция не должна быть местом, куда должна заходить Служба безопасности. Очень важно, чтобы журналисты могли выполнять свои обязанности без всякого давления", - заявил Дезир.

Также он отметил, что важно обеспечить соблюдение принципа защиты источников журналистов.

"Мы следим и мы просим власти предоставить больше информации, но мы считаем, что очень важно обеспечить, что ничего не ограничивает деятельность журналистов этого конкретного медиа", - добавил он.

Как сообщалось ранее, 5 февраля руководитель Департамента журналистских расследований медиа-группы "1+1" Максим Шиленко заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски в офисе, где работают журналисты проектов "Деньги" и "Секретные материалы".

Обыски проводились на рабочем месте журналиста Евгения Куксина, а также в его квартире.

Также правоохранители провели обыск в квартире журналиста Дениса Данько.

По результатам обысков в офисе следователи СБУ изъяли два системных блока компьютеров.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов заверил, что "ни о каком давлении на журналистов телеканала "1+1" или о притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И быть не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела относительно незаконного прослушивания главы правительства. И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц". По словам главы СБУ, соответствующие следственные действия по этому делу проводились в отношении министров, представителей государственной власти и УГО. Отдельные чиновники с согласия прошли проверку на детекторе лжи.

Напомним, Служба безопасности Украины провела обыск в офисе телеканала "1+1".