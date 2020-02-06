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В ОБСЕ обеспокоены обысками в офисе телеканала "1+1"

В ОБСЕ обеспокоены обысками в офисе телеканала "1+1"
14:12 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В ОБСЕ заявили, что представители СБУ не должна заходить в офис редакции.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявляет, что обеспокоен обысками, которые вчера прошли в офисе телеканала "1+1". Об этом Дезир сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Мы обеспокоены тем, что вчера вечером произошло в связи с обыском в редакции телеканала "1+1". Мы пытаемся получить более подробную информацию, но я хочу призвать власти провести очень осторожное и прозрачное расследование по этому медиа", - подчеркнул Дезир.

В этой связи представитель ОБСЕ отметил, что такое расследование необходимо, и оно должно проходить таким образом, чтобы не иметь влияния на работу журналистов, которая не должна ограничиваться, чтобы они могли осуществлять свою профессиональную деятельность должным образом.

Обыски в "1+1": СБУ пришла с обысками к трем журналистам

При этом, на уточняющий вопрос, не считает ли Дезир, что проведенные обыски со стороны СБУ ограничивали свободу журналистской деятельности и свободу слова, поскольку очевидно, что журналисты не могли прослушивать премьер-министра Алексея Гончарука, он сказал, что обеспокоен проведенными обысками.

"Редакция не должна быть местом, куда должна заходить Служба безопасности. Очень важно, чтобы журналисты могли выполнять свои обязанности без всякого давления", - заявил Дезир.

Также он отметил, что важно обеспечить соблюдение принципа защиты источников журналистов.

"Мы следим и мы просим власти предоставить больше информации, но мы считаем, что очень важно обеспечить, что ничего не ограничивает деятельность журналистов этого конкретного медиа", - добавил он.

Как сообщалось ранее, 5 февраля руководитель Департамента журналистских расследований медиа-группы "1+1" Максим Шиленко заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски в офисе, где работают журналисты проектов "Деньги" и "Секретные материалы".

Обыски проводились на рабочем месте журналиста Евгения Куксина, а также в его квартире.

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Также правоохранители провели обыск в квартире журналиста Дениса Данько.

По результатам обысков в офисе следователи СБУ изъяли два системных блока компьютеров.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов заверил, что "ни о каком давлении на журналистов телеканала "1+1" или о притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И быть не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела относительно незаконного прослушивания главы правительства. И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц". По словам главы СБУ, соответствующие следственные действия по этому делу проводились в отношении министров, представителей государственной власти и УГО. Отдельные чиновники с согласия прошли проверку на детекторе лжи.

Напомним, Служба безопасности Украины провела обыск в офисе телеканала "1+1".

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СБУ, ОБСЕ, 1+1, Обыски, Арлем Дезир.
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