"Проблемы с отображением": Украинцев предупредили в перегрузе трафика в приложении "Дія"

Новости Украины:Михаил Федоров просит дать "ДІЇ" немного времени для разгона, в связи с большим перегрузом сервера.

Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров предупредил пользователей приложения "ДІЯ" о большом трафике в реестре МВД и посоветовал подождать до завтра.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Прогнозируемо то ложится, то поднимается реестр МВД. Само приложение летает. Поэтому могут быть проблемы с отображением. Иного пути нет, как переждать большой поток трафика", - сообщил он.

Федоров добавил, что в Министерстве цифровой трансформации Украины были варианты или создавать новый реестр и подождать еще год, или загрузить данные из реестра на свой сервер, что противозаконно.

Министр пояснил, что "завтра уже будет спокойнее", и предупредил, что пока на страницу приложения "Дія" следует переходить по линку.

Как известно, президент Владимир Зеленский представил мобильное приложение "Дія", которое теперь доступно в Apple Store и Google Play. 9 млн украинцев могут пользоваться удостоверениями водителя и свидетельствами о регистрации транспортного средства в своем смартфоне.