ВАКС увеличил сумму залога для экс-заместителя главы "Укрбуда"

Новости Украины:ВАКС увеличил сумму залога для бывшего заместителя директора корпорации "Укрбуд" Вячеслава Мармыша.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила сумму залога для бывшего заместителя директора корпорации "Укрбуд" Вячеслава Мармыша.

"Суд апелляционной инстанции, частично удовлетворив требования прокурора и детектива, определил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 40 млн гривен залога", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее следственный судья ВАКС избрал для Мармыша меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 6 млн грн. САП и НАБУ настаивали на содержании под стражей подозреваемого с залогом в размере 77 млн грн.

Как сообщалось, 21 января прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили бывшему заместителю президента государственной корпорации о подозрении в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии Украины.

После заключения между МВД и строительной компанией договора проектирования и строительства жилого дома на территории Печерского района Киева, который впоследствии был перестроен в жилой комплекс "Аристократ", группа лиц, в том числе должностные лица НГУ, по предварительному сговору приняли решение о заключении дополнительных соглашений для обмена недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" на недвижимое имущество в ЖК "Обериг" с целью завладения частью указанного имущества при обмене.

Для реализации плана был задействован человек, который осуществил оценку имущества с целью уменьшить количество недвижимости в ЖК "Обериг" и ЖК "Казка", которое должно быть передано при обмене путем безосновательного занижения стоимости недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" и увеличения стоимости такого имущества в ЖК "Обериг".

В результате заключения и выполнения дополнительных соглашений, которыми изменен предмет договора в части недвижимого имущества, которое должно быть передано Нацгвардии, утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс 448 грн.

В май 2019 года САП согласовала сообщение о подозрении бывшему командующему Национальной гвардии Украины (НГУ) Юрию Аллерову, генеральному директору компании-застройщика и оценщику по факту завладения имуществом НГУ. Также в июле 2019 года уведомили о подозрении исполнительного директора компании-застройщика.

2 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату Верховной Рады, владельцу ООО "Укрбуд девелопмент" (Киев) Максиму Микитасю.

4 октября ВАКС избрал экс-нардепу Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн. 7 октября залог был внесен и он вышел на волю.

22 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для Микитася. Ему избрали меру пресечения в содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн до 14 ноября. 25 октября за Микитася внесли залог в размере 80 млн грн. Сейчас бывший парламентарий на свободе, но обязан носить электронный браслет.

Расследованием указанных фактов детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляют с декабря 2017 года.

20 января Микитася в аэропорту "Борисполь" сняли с рейса пограничники при попытке выехать из Украины, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к Госпогранслужбе Украины.