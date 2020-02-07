В УГО объяснили, чем был "вооружен" мужчина в ВР

Новости Украины:В Управлении государственной охраны опровергли информацию о вооруженном мужчине в Раде.

В Управлении государственной охраны опровергли информацию о том, что во время "земельных баталий" в президиуме Верховной Рады находился вооруженный человек.

Информацию об этом выложили в Facebook ведомства.

Там пояснили, что мужчина, на которого обратили внимание нардепы и журналисты, является военнослужащим УГО, который скрывал под пиджаком не огнестрельное оружие, а мобильную радиостанцию и кровоостанавливающий жгут-турникет.

"На самом деле к его поясу прикреплены радиостанция и предусмотрен внутренними инструкциями турникет, предназначенный для оказания первой домедицинской помощи", — заявили в УГО.

Напомним: во время противостояния в президиуме Верховной Рады за законопроект о рынке земли народный депутат Сергей Рудык обратил внимание на то, что в зале якобы находился вооруженный человек. После этого первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук поручил регламентному комитету выяснить, кто это был и что он делал в президиуме.