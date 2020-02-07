Скачать
Пятница, 07.02.2020
184 из 4000: Рада в пятницу продолжит рассматривать "земельные" поправки
184 из 4000: Рада в пятницу продолжит рассматривать "земельные" поправки
ВАКС увеличил сумму залога для экс-заместителя главы "Укрбуда"
ВАКС увеличил сумму залога для экс-заместителя главы "Укрбуда"
Мадрид уступает Сосьедаду и покидает Кубок Испании
Мадрид уступает Сосьедаду и покидает Кубок Испании
Гаджеты Apple смогут заменить ключ для автомобиля
Гаджеты Apple смогут заменить ключ для автомобиля

В УГО объяснили, чем был "вооружен" мужчина в ВР

В УГО объяснили, чем был "вооружен" мужчина в ВР
00:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В Управлении государственной охраны опровергли информацию о вооруженном мужчине в Раде.

В Управлении государственной охраны опровергли информацию о том, что во время "земельных баталий" в президиуме Верховной Рады находился вооруженный человек.

Информацию об этом выложили в Facebook ведомства.

Там пояснили, что мужчина, на которого обратили внимание нардепы и журналисты, является военнослужащим УГО, который скрывал под пиджаком не огнестрельное оружие, а мобильную радиостанцию и кровоостанавливающий жгут-турникет.

"На самом деле к его поясу прикреплены радиостанция и предусмотрен внутренними инструкциями турникет, предназначенный для оказания первой домедицинской помощи", — заявили в УГО.

Напомним: во время противостояния в президиуме Верховной Рады за законопроект о рынке земли народный депутат Сергей Рудык обратил внимание на то, что в зале якобы находился вооруженный человек. После этого первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук поручил регламентному комитету выяснить, кто это был и что он делал в президиуме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Рада, Охрана.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ходят за продуктами и выносят мусор": охранники герцогов Сассекских пожаловались на условия своей работы
02 184 из 4000: Рада в пятницу продолжит рассматривать "земельные" поправки
03 Я собираюсь снова поехать в Донецк завтра - глава МИД Дании
04 "Мед - лучший друг желудка": народные рецепты для хорошего пищеварения
05 Ситуация в Барселоне вокруг Месси продолжает накаляться
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине нашли 300 дополнительных рабочих мест
В Кабмине нашли 300 дополнительных рабочих мест
Трамп об импичменте: Нам пришлось пройти через ад
Трамп об импичменте: Нам пришлось пройти через ад
Суд арестовал чиновника секретариата Кабмина
Суд арестовал чиновника секретариата Кабмина
Финики прямо из Римской империи: ученые вырастили финиковую пальму из двухтысячелетних семян (Фото)
Ученые вырастили финиковую пальму из семян времен Римской империи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь