Полнолуние 9 февраля 2020: что нельзя делать в этот день

Новости Украины:9 февраля нас ждет Суперлуние, и к нему стоит подготовиться заранее, чтобы не допустить промахов.

Каждое Полнолуние меняет жизнь людей, и, чтобы подготовиться к важным событиям, стоит прислушаться к рекомендациям астрологов.

Февральское Полнолуние пройдет в созвездии Льва, и астрологи предупреждают о том, что энергетика этого дня может сбить с толку. Влияние огненного Знака может стать причиной как побед, так и поражений, поэтому так важно прислушаться к советам астрологов. Эксперты рекомендуют познакомиться с тем, что можно и что нельзя делать в этот день, чтобы исключить неприятности и исполнить заветное желание.

Что можно делать в Полнолуние 9 февраля

День Полнолуния 9 числа — отличное время для исполнения заветного желания. В эти сутки можно привлечь удачу любыми способами: с помощью заговоров, составления карты желаний, ритуалов и обрядов. Единственное условие: чтобы задуманное точно сбылось, нужно действовать тайно, не посвящая никого в свои планы.

Воскресный день будет идеальным для творчества. В эти сутки энергия на пике, и тем, кто обладает талантами, не составит труда сотворить шедевры, а также продвинуться вперед и научиться чему-то новому. Обучение также принесет свои плоды, а значит, в этот день нельзя отказывать себе в возможности приобрести знания в любой области.

В это время можно смело заниматься духовными практиками, направленными на усмирение гнева и поиск истины, а также арт-терапией. Она позволит расслабиться, справиться со стрессом и перепадами настроения.

Полнолуние в Знаке Льва будет идеальным днем для того, чтобы укрепить связи, встретиться с друзьями и близкими, найти вторую половинку и завоевать внимание понравившегося человека. В этот день не будет преград на пути к счастью, если справиться с дурным настроением и довериться интуиции. Внутренний голос поможет обойти все препятствия на пути к желаемой цели.

В день Полнолуния можно увеличить финансовый поток, если пересчитать все имеющиеся деньги. Тем, у кого есть проблемы с финансами, астрологи рекомендуют провести обряд, направленный на привлечение денежной удачи или смастерить талисман, который притянет в жизнь материальное изобилие.

Что нельзя делать во время Полнолуния

В воскресный день ни в коем случае нельзя ссориться. Энергетика созвездия Льва усиливает эмоции, и в эти сутки можно запросто сорваться на родных и близких людей. Исправить ситуацию будет непросто, а значит, нужно всеми силами сдерживать рвущиеся наружу эмоции, направлять их в мирное русло.

Астрологи предупреждают о том, что новые начинания в этот день могут привести к проблемам, а значит, в воскресный день не стоит начинать дел, выполнение которых займет больше суток. Желаемого эффекта добьются лишь те, кто займется чем-то краткосрочным, что можно выполнить за короткий период, пока сил в избытке.

В день Суперлуния под запретом и финансовая деятельность. Неразумный подход к тратам, передача средств в долг или займы могут стать причиной банкротства или финансовых трудностей в скором будущем. Астрологи предупреждают о том, что передача своих сбережений в долг может стать причиной неприятностей из-за того, что вместе с деньгами к чужим людям уйдет и удача.

В день Полнолуния не рекомендуется спать с открытыми окнами. Лунный свет может стать причиной бессонницы или ночных кошмарных сновидений. Также в эти сутки не стоит смотреть передачи агрессивного содержания, а также фильмы ужасов. Все это сказывается на психическом состоянии и вполне может стать причиной дурного самочувствия и даже депрессивного состояния.

Резкая смена рациона питания, разнообразные диеты и прочие кардинальные перемены в этот день могут повлечь за собой проблемы со здоровьем. В Полнолуние 9 февраля не стоит перегружать свой организм изнурительными нагрузками, которые могут обернуться упадком сил.

Воскресный день — не время для переездов и резких перемен в жизни, особенно если они проходят во власти эмоций. Неожиданные решения в эти сутки могут повлечь за собой разного рода неприятности и препятствия на пути к благополучной жизни. Все решения должны быть взвешенными и продуманными.

Полнолуние — не время для сплетен и жалоб. Обсуждение личных проблем может привлечь внимание недоброжелателей, которым свойственно играть на человеческих слабостях, а значит, личную жизнь нужно держать в секрете, а также не стоит распространяться о своих планах, чтобы они не сорвались из-за непредвиденных обстоятельств или вмешательства со стороны.

Энергетика Полнолуния часто непредсказуема, поэтому в течение дня нужно соблюдать осторожность и не поддаваться на провокации. Сдержанность, осторожность и доверие интуиции позволят обойти ловушки, расставленные на пути. Кроме того, 9 числа можно кардинально поменять свою жизнь к лучшему, если не упускать из вида знаков и следовать за ними к счастливой жизни.