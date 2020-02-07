Сотрудники НАБУ привлекли к ответственности 20 топ-чиновников

Новости Украины:В НАБУ отчитались о работе ведомства во втором полугодии 2019 года.

Директор Национального бюро Артем Сытник сообщил, что сейчас в НАБУ находится 792 производства, фигурантами дел являются 438 обвиняемых, в том числе должностные лица.

Об этом он сказал на презентации Отчета о деятельности НАБУ и САП во II полугодии 2019 года.

"В НАБУ находится 792 дела. На сегодня в отношении 438 обвиняемых уже рассматриваются дела, 245 дел направлены в суд ", - сказал он.

Сытник продемонстрировал слайды, на которых показано, что подозреваемыми в коррупции являются 10 руководителей государственных предприятий, 10 бывших народных депутатов, 2 министра и 1 замминистра, бывший первый заместитель секретаря СНБО, первый заместитель председателя НБУ, экс-руководитель НАПК, бывшая первая заместитель председателя ГМС Украины, а также чиновница Офиса Президента Украины. Среди привлеченных к ответственности, добавил он - 20 топ-чиновников.

Кроме того, во втором полугодии было завершено расследование по растрате 2, 225 млн долл. США ГП "Спецтехноэкспорт", завладению 346,22 млн грн ПАО "Запорожьеоблэнерго", растрате 8,6 млн грн "Центргаза".

Сытник также сообщил, что сейчас в команде НАБУ - 677 сотрудников. И добавил, что фактически на каждого приходится по три дела. "Это огромная нагрузка. Но мы готовы и в дальнейшем работать и достигать результатов ", - сказал он.