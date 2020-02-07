Скачать
Пятница, 07.02.2020
Рынок земли: Рада перенесла рассмотрение законопроекта
Рынок земли: Рада перенесла рассмотрение законопроекта
Кабмин установил лимиты на премии топ-менеджеров госкомпаний
Кабмин установил лимиты на премии топ-менеджеров госкомпаний
Когда состоится прощание с Коби Брайантом
Когда состоится прощание с Коби Брайантом
Xiaomi Mi 9 установил абсолютный рекорд по мощности
Xiaomi Mi 9 установил абсолютный рекорд по мощности

Сотрудники НАБУ привлекли к ответственности 20 топ-чиновников

Сотрудники НАБУ привлекли к ответственности 20 топ-чиновников
15:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В НАБУ отчитались о работе ведомства во втором полугодии 2019 года.

Директор Национального бюро Артем Сытник сообщил, что сейчас в НАБУ находится 792 производства, фигурантами дел являются 438 обвиняемых, в том числе должностные лица.

Об этом он сказал на презентации Отчета о деятельности НАБУ и САП во II полугодии 2019 года.

"В НАБУ находится 792 дела. На сегодня в отношении 438 обвиняемых уже рассматриваются дела, 245 дел направлены в суд ", - сказал он.

Сытник продемонстрировал слайды, на которых показано, что подозреваемыми в коррупции являются 10 руководителей государственных предприятий, 10 бывших народных депутатов, 2 министра и 1 замминистра, бывший первый заместитель секретаря СНБО, первый заместитель председателя НБУ, экс-руководитель НАПК, бывшая первая заместитель председателя ГМС Украины, а также чиновница Офиса Президента Украины. Среди привлеченных к ответственности, добавил он - 20 топ-чиновников.

"НАБУ и САП дестабилизируют деятельность": "Богдан" планирует сократить половину сотрудников

Кроме того, во втором полугодии было завершено расследование по растрате 2, 225 млн долл. США ГП "Спецтехноэкспорт", завладению 346,22 млн грн ПАО "Запорожьеоблэнерго", растрате 8,6 млн грн "Центргаза".

Сытник также сообщил, что сейчас в команде НАБУ - 677 сотрудников. И добавил, что фактически на каждого приходится по три дела. "Это огромная нагрузка. Но мы готовы и в дальнейшем работать и достигать результатов ", - сказал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

САП, НАБУ, Артем Сытник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ходят за продуктами и выносят мусор": охранники герцогов Сассекских пожаловались на условия своей работы
02 Итоги дня 6 февраля: земельная реформа, е-страна и новые правила безвиза
03 "Зеленский был на допросе": Зверобой поделилась деталями дела против нее
04 Кабмин: Цена на газ для украинцев снизилась на 25%
05 Кортни Кардашян поразила поклонников своим эффектным образом (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
НАБУ: Уровень коррупции в Украине продолжает быть высоким
Уровень коррупции в Украине продолжает быть высоким
В Украине повысят минимальный размер пособия по безработице
В Украине повысят минимальный размер пособия по безработице
Кабмин провел аудит всех шахт: убыточные закроют, горняков трудоустроят
Кабмин провел аудит шахт: убыточные закроют
Нацотбор на Евровидение 2020: когда и где смотреть первый полуфинал
Нацотбор на Евровидение 2020: когда и где смотреть первый полуфинал
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь