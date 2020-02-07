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Бывшая замминистра юстиции внесла 7 миллионов залога

Бывшая замминистра юстиции внесла 7 миллионов залога
23:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Наталья Бернацкая, подозреваемая в хищении более 54 млн грн, внесла за себя залог в размере 7 млн грн.

Бывшая первая заместитель министра юстиции Украины Наталья Бернацкая, подозреваемая в хищении более 54 млн грн, внесла определенный в рамках избранной Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) меры пресечения залог в размере 7 млн грн.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Также Бернацкая сообщила, что сегодня группа ее защитников подала апелляцию на решение ВАКС.

«Подчеркиваем необоснованность подозрения и требуем отмены обязанностей», - уточнила она.

«До этого момента все обязанности выполнены, паспорта сдала, залог внесла частично сама, частично получила заем у родственников», - написала Бернацкая.

Также она утверждает, что главная претензия к ней - это подписание платежного поручения во исполнение решения Европейского суда по правам человека.

Как сообщал УНИАН, по данным следствия, в сентябре 2013 года представитель общества «Золотой Мандарин Ойл», подконтрольного бывшему народному депутату Украины и по его непосредственному указанию, подготовил и направил в ЕСПЧ заявление о взыскании с государственного бюджета Украины 54 млн 179 тыс. грн в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО «Киевэнерго» перед предприятием по хранению мазута, которое якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялось.

Однако следствие установило, что несмотря на решение суда в свою пользу, «Золотой Мандарин Ойл» не обращался в исполнительную службу за его реализацией, и об этом факте ЕСПЧ не сообщил.

Кроме того, был скрыт и факт уступки права требования к ПАО «Киевэнерго» в пользу другой частной компании, также аффилированной с бывшим народным депутатом - организатором схемы, что произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ.

В дальнейшем, по версии следствия, бывший народный избранник договорился с руководством Минюста, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Борис Бабин подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу «Золотого Мандарина Ойл» 54 млн 179 тыс. грн из госбюджета по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. На основании этого в феврале 2016 года Минюст перечислил указанную сумму средств.

В январе 2020 года правоохранители сообщили о подозрении в завладении и легализации более 54 млн 179 тыс. грн госсредств прежнему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека Борису Бабину, бывшему первому замминистра юстиции Наталье Бернацкой, бенефициару частной компании и трем лицам, приближенным к бывшему народному депутату.

Действия подозреваемых квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

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Наталья Бернацкая, ВАКС.
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