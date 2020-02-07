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В ВСУ создали четыре новых командования и назначили их командующих

В ВСУ создали четыре новых командования и назначили их командующих
23:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото из открытых источников

Новости Украины:В ВСУ сформированы новые командования и назначены их командующие.

В Вооруженных силах Украины созданы новые командования и назначены их командующие.

Как сообщило Управление по связям с общественностью ВСУ, таким образом завершился первый этап реформирования ВСУ во исполнение совместных директив Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных сил.

В частности, Командование объединенных сил ВСУ возглавил временно исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев, Командование медицинских сил - генерал-майор Игорь Хоменко, Командование сил поддержки ВСУ - полковник Николай Жирнов, Командование войск связи и кибернетической безопасности ВСУ - генерал-майор Евгений Степаненко.

«Перестройка структуры войска направлена на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам НАТО. По другим направлениям в настоящее время продолжается работа по усовершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы по вопросам безопасности и обороны для продолжения трансформации Вооруженных сил Украины», - отметили в ведомстве.

Отмечается, что переход на стандарты и структуры НАТО - это необратимый процесс, который отвечает четким требованиям развития современного украинского войска.

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Минобороны, ВСУ, Министерство обороны.
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