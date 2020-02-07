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Гончарук: Украинский фонд стартапов выделит на проекты почти 9 миллионов

Гончарук: Украинский фонд стартапов выделит на проекты почти 9 миллионов
23:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Украинский фонд стартапов выбрал победителей питчинг-сессий.

Украинский фонд стартапов выбрал восемь победителей питчинг-сессий, которым выделят на проекты 9 миллионов гривень.

Об этом в Telegram сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук.

"8 украинских стартапов уже через неделю получат в общей сложности почти 9 млн грн от государства! Украинский фонд стартапов уже определил победителей питчинг-сессий - только что завершилось заседание наблюдательного совета Фонда, которое длилось 24 часа", - отметил Гончарук.

По его словам, победители делятся на две категории. "Seed-гранты предоставляются разработчикам уже созданных продуктов, которые требуют расширения и поддержки, и составляют 1 млн 250 тыс. грн ($50 000). Другая категория - pre-seed-гранты, которые предоставляются разработчикам идей, которые еще на стадии создания собственного продукта. Они получат по 625 тыс. грн ($25 000)", - добавил глава Кабмина.

Seed-гранты выделят таким проектам:

  • AeroDrone - комплексные решения на базе беспилотных самолетов;
  • GeoDesign info - аналитический онлайн-центр;
  • BIOC - технология нанополимеризации для получения биопластика;
  • FieldBI - аналитическо-экспертная система для стейкхолдеров рынка;

Правомен - автоматизированный помощник в бытовых юридических вопросах для помощи населению;

Framiore - устоявшийся бренд одежды с собственным R&D-центр по разработке инновационных изделий и технологий.

  • Pre-seed-гранты получат:
  • Pytag - торгово-аналитическая платформа для торговли зерном;
  • BioBin - мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.

Премьер подчеркнул также, что Фонд непрерывно принимает заявки, ведь для правительства особенно важно развитие креативных индустрий. "Сейчас есть уже 3 новых оцененных стартапа, которые попадут на следующий питчинг идей. Ожидаем, что он состоится уже в начале марта", - добавил Гончарук.

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Премьер, Алексей Гончарук, Стартап.
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