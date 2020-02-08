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Помпео и Боррель обсудили украинский вопрос

Помпео и Боррель обсудили украинский вопрос
01:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Майкл Помпео и Хосеп Боррель обсудили ряд важных тем глобальной безопасности.

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с верховным представителем ЕС по международным делам и политике безопасности Хосеп Боррелем ряд важных тем глобальной безопасности, в том числе украинский вопрос, а также дестабилизирующие действия РФ.

Встреча состоялась в пятницу в Вашингтоне, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Госсекретарь Помпео и верховный представитель Боррелем обсудили перспективы мира на Ближнем Востоке, торговые отношения между США и Евросоюзом, а также привлечение к ответственности Ирана и России за их дестабилизирующие действия", - отметили в Госдепе.

Кроме того, сообщается, что стороны обсудили "сотрудничество США и ЕС относительно Украины", а также поддержку демократии в Венесуэле. Кроме того, темой переговоров стала поддержка перемирия и возвращение к политическому процессу как в Ливии, так и в Сирии.

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Украина, ЕС, Майк Помпео, Хосеп Боррель.
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