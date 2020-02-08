Арахамия: Журналист должен иметь возможность сохранить анонимность источника

Новости Украины:Давид Арахамия: Журналисты должны иметь возможность сохранять анонимность источников.

Журналисты должны иметь возможность сохранять анонимность своих источников, убежден глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Так в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на канале "Украина" Арахамия прокомментировал ситуацию с обыском на канале "1+1", передает корреспондент Укринформа.

"Если есть основания, надо проверять. Но, с другой стороны, к этому нужно подходить аккуратно, поскольку журналисты это не обычные люди. У них должны быть анонимные источники. Журналист, как адвокат или доктор, должен иметь возможность сохранить анонимность своего источника - иначе теряется суть работы журналиста, он будет в конечном итоге перепечатывать пресс-релизы", - сказал Арахамия.

Он подчеркнул: учитывая резонанс дела о прослушивании, необходимо ответить на вопрос - как стало возможным записать секретное совещание Премьер-министра.

"Он носитель государственной тайны, на этих записях могли быть и другие вещи. Возможно, они и были, но не были опубликованы. Резонанс у дела высокий. Однако мы разрабатываем новый закон про СБУ, где должна быть норма: если что-то безосновательно, они должны нести ответственность", - добавил Арахамия.

Как сообщалось, СБУ вечером 5 февраля провела обыски в здании телеканала "1+1". По словам пресс-секретаря ведомства Елены Гитлянской, следственные действия осуществлялись по решению суда. При этом в СБУ подчеркнули, что обыски не связаны с деятельностью телеканала "1+1", а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудиофайлов, полученных незаконным способом.

Председатель СБУ Иван Баканов заявил, что обыски на телеканале "1+1" проходили в рамках расследования уголовного дела о незаконном прослушивании Премьер-министра Алексея Гончарука.