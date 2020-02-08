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Первый заместитель главы МВФ уходит в отставку

Первый заместитель главы МВФ уходит в отставку
05:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Первый заместитель главы МВФ Дэвид Липтон покинет свою должность.

Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон оставит свою должность в конце февраля.

Об этом сообщает сайт фонда.

В МВФ отметили, что Липтон уйдет в отставку в свете изменений, которые вносит Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева в руководящий состав.

Как известно, Липтон находился на данном посту с сентября 2011 года.

Напоминаем, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева считает, что Украина демонстрирует "хороший прогресс" в выполнении предварительных условий Фонда относительно утверждения новой программы расширенного финансирования (EFF), о которой было предварительно заявлено в декабре.

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МВФ, Дэвид Липтон.
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