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Скалецкая: Украинцев, которых эвакуируют из Уханя, отправят на карантин

Скалецкая: Украинцев, которых эвакуируют из Уханя, отправят на карантин
06:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Зоряна Скалецкая рассказала, что будут делать с гражданами, которых эвакуируют из китайского города Ухань.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что украинцев, которых эвакуируют из китайского города Ухань, попытаются отправить на карантин.

Об этом сообщает Украинская правда.

«Это сейчас самый важный для нас вопрос, потому что опасность для окружающих существует. Мы хотим организовать процедуру так, чтобы при эвакуации, люди уже были готовы на карантин. Возможно, они подпишут добровольное согласие», — сказала глава ведомства. Однако, по ее словам, принуждать людей они не могут.

«Даже в США в принудительном режиме людей изолировали только на 72 часа. Для принудительной изоляции на 14 дней в стране должен быть объявлен карантин», — сказала она. Скалецкая добавила, что точное количество людей, которых планируют эвакуировать, не известно.

«Сначала у нас были данные по 57 людям. Потом — по 45. Цифры меняются. К тому же, мы еще готовимся, ищем место для изоляции людей, продумываем логистику», — сказала министр.

Отвечая на вопрос, есть ли для изоляции людей помещение, которое отвечает требованиям ВОЗ, Скалецкая ответила, что поиски ведутся.

Напоминаем, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая. По состоянию на 7 февраля в мире зарегистрировано 31 тыс. 549 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования новым коронавируса 2019-nCoV, из них 641 - летальный.

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Украина, Китай, Ухань, Коронавирус, Зоряна Скалецкая.
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