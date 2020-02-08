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Украина заняла 107 место в рейтинге самых дорогих стран мира

Украина заняла 107 место в рейтинге самых дорогих стран мира
15:02 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Украина в 2019 году поднялась на пять строчек в рейтинге самых дорогих стран мира для проживания.

В рейтинге самых дорогих для проживания стран мира, Украина заняла 107 место среди 132 позиций, самая дорогая - Швейцария. Рейтинг разработан журналом CEOWORLD, передает Укринформ.

В оценке учитывались основные экономические показатели, такие как индекс потребительских цен, стоимость проживания, услуг такси и других видов транспорта, цены в ресторанах, стоимость одежды и обуви, и другие.

"Швейцария официально является самой дорогой для проживания государством, по версии журнала CEOWORLD.

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Вообще европейские страны являются заметными в перечне самых дорогих стран - среди 20 первых позиций 9 стран расположены в Европе, пять - в Азии, одна - в Северной Америке, две - на Карибах и одна - в Океании", - говорится в сообщении.Второй самой дорогой страной является Норвегия, за ней следуют Исландия, Япония, Дания, Багамы, Люксембург, Израиль, Сингапур и Южная Корея.

Интересно, что США занимают лишь 20-ю позицию, и уступают такой стране как Бельгия (18-я позиция).

"Традиционно" дорогая для жизни Великобритания находится на 27 месте, Саудовская Аравия - на 57-й позиции.

Украина, по рейтингу, находится на 107 позиции. Среди стран постсоветского пространства дороже живется гражданам Беларуси, Молдовы и России.

Меньшие затраты, по сравнению с украинскими, имеют люди, проживающие в Армении, Казахстане, Азербайджане и Грузии.

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Стоимость жизни существенно изменилась у "постсоветских" европейцев - Эстонии, Латвии и Литвы, которые занимают, соответственно, 50, 58 и 66 позиции рейтинга.

"На другой стороне спектра, среди наиболее доступных по стоимости проживания стран - Пакистан, за которым следуют Афганистан, Индия, Сирия, Узбекистан, Кыргызстан и Тунис", - говорится в публикации.

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Украина, Рейтинг, Швейцария, CEOWORLD.
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