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У осужденного в РФ крымского блогера Мемедеминова ухудшается состояние здоровья

У осужденного в РФ крымского блогера Мемедеминова ухудшается состояние здоровья
22:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:У Наримана Мемедеминова в СИЗО ухудшается состояние здоровья.

У незаконно осужденного в России крымского блогера, гражданского журналиста Наримана Мемедеминова в следственном изоляторе ухудшается состояние здоровья.

Об этом заявил адвокат Эдем Семедляев после того, как посетил блогера в СИЗО российского города Шахты, сообщает Крым.Реалии.

«У Наримана Мемедеминова на протяжении долгого времени проблемы с желудком, его мучают постоянные боли, постоянная изжога», – сказал адвокат в комментарии общественному объединению «Крымская солидарность».

Напоминаем, российские силовики задержали Мемедеминова конце марта 2018 года. Его обвинили по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета).

Претензии у российских силовиков вызвал видеоблог на YouTube, который Мемедеминов вел с 2013-го по 2015 годы. В нем расположено несколько десятков видеороликов с комментариями политических событий и тем, призывами соблюдать нормы ислама и мыслями о российских праздниках: День защитника отечества, Международный женский день, День защиты детей и тому подобное.

В октябре 2019 г. российский суд приговорил Мемедеминова к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, суд запретил ему заниматься администрированием сайтов в течение двух лет.

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Россия, СИЗО, РФ, Нариман Мемедеминов.
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