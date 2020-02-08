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МИД: Комитет министров СЕ поощрит РФ к еще более агрессивным действиям

МИД: Комитет министров СЕ поощрит РФ к еще более агрессивным действиям
22:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:МИД Украины: Комитет министров Совета Европы поощрит Россию к более агрессивным действиям.

Одобренная Комитетом министров Совета Европы новая процедура реагирования на нарушения принципов организации поощрит Россию к еще более агрессивным действиям на международной арене.

Об этом говорится комментарии МИД Украины относительно принятия Советом Европы комплементарной процедуры.

«В Украине разочарованы принятым Комитетом министров Совета Европы решением о введении так называемой комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами - членами этой организации, которая сводит на нет возможность наказания за самые серьезные нарушения», - отмечается в комментарии.

В Министерстве иностранных дел добавили, что делегация Украины голосовала против этого решения.

«Сожалеем, что в европейских столицах так и не услышали наши обоснованные аргументы о вреде инициирования подобных шагов для будущего общеевропейской правозащитной организации», - отмечается в комментарии.

В МИД убеждены, что введение подобных процедур только усугубляет мировоззренческий кризис в рамках Совета Европы, который начался с отступления Организации от собственных уставных целей, когда начатые Россией войны, как на собственной территории, так и против соседей, были оставлены без эффективного ответа.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что за шесть лет вооруженной агрессии против Украины, временной оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, отдельных районов Донецкой и Луганской областей, именно преступления России привели к гибели более 14 тыс. граждан Украины, покинуть свои дома были вынуждены более 1,5 млн граждан, миллионы других живут под оккупационным режимом в атмосфере беззакония, системных нарушений прав человека и страха.

В МИД подчеркнули, что сегодня нет никаких сомнений, что российская вооруженная агрессия должна рассматриваться как серьезное нарушение фундаментальных принципов и ценностей Совета Европы.

Кроме того, в комментарии отмечается, что со времени безусловного возвращения России в ПАСЕ в июне 2019 года российская сторона своими действиями уже неоднократно доказала, что не намерена менять свою противоправное поведение.

«Недальновидные действия Совета Европы только будут усиливать чувство безнаказанности, дополнительно поощрять Россию, как и других потенциальных нарушителей, к еще более агрессивным действиям на международной арене, пренебрежению к верховенству права и пренебрежению правами и фундаментальными свободами человека», - убеждены в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД ожидают, что уже в ближайшее время будет продемонcтровано, способен ли этот механизм привлечь к ответственности тех, кто агрессией и оккупацией цинично нарушает международное право и совершает массовые нарушения прав человека.

«В рамках международных организаций Украина решительно и последовательно выступать против введения процедур, которые прямо или косвенно разрушают механизмы наложения ограничительных мер, включая санкции, против стран, которые сознательно и систематически нарушают принципы и нормы международного права», - подытожили в МИД.

Напоминаем, 29 января в ПАСЕ изменили процедуру введения санкций против стран, нарушающих принципы и ценности Совета Европы.

В частности, Ассамблея поддержала создание дополнительной общей процедуры, согласно которой два уставных органа Совета Европы - Комитет министров и ПАСЕ - проводят консультации в связи с серьезными нарушениями одной из стран-членов ее уставных обязательств. Главная цель дополнительной общей процедуры заключается в том, чтобы с помощью конструктивного диалога и сотрудничества добиться выполнения странами-членами обязательств и принципов Совета Европы путем избежания введения санкций.

Также определено, что процедура должна касаться серьезных нарушений фундаментальных принципов и ценностей, закрепленных в уставе Совета Европы.

5 февраля процедуру поддержал Комитет министров Совета Европы.

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Россия, МИД, Совет Европы, РФ.
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