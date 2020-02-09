Эксперт поделился особенностями использования электронного больничного

Новости Украины:В Украине существует проблема — "продажа" больничных.

С 1 апреля 2020 года, Министерство социальной политики совместно с Министерством здравоохранения планируют ввести электронный больничный. Таким образом власть пытается стабилизировать ситуацию которая, увы, на сегодня существует в Украине, а именно "продажу" больничных.

От такой проблемы страдает в первую очередь Государство и работодатель, поскольку выплаты за больничный ложатся на плечи государственного Фонда социального страхования и работодателя. Кроме того, после введения электронного больничного работник будет избавлен от необходимости оформлять и вести бумажный больничный. Следовательно, ожидается, что такое нововведение положительно будет принято украинцами и медицинскими учреждениями, разъясняет медицинский юрист, адвокат Александр Гришаков.

Правовой основой введения электронного больничного есть несколько законов. Во первых это закон Украины "О государственные финансовые гарантии медицинского обслуживания населения» и закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", а также закон Украины "Об электронных доверительных услугах".

"Проанализировав нововведения относительно электронных больничных, однозначно можно сказать, что это позитивные изменения и определенная прозрачность как для рабочего, так и для работодателя. Ведь по приблизительным данным в Украине ежегодно выдается 7 млн. бумажных больничных и минимум 10% выдается с нарушением. Инновационный подход не только снизит коррупционную составляющую, но и стабилизирует и упростит систему взаимоотношений пациента с врачом и работодателя со своим работником", - говорит эксперт.

Электронный оборот больничных даст возможность отследить, или больничный выдал профильный врач. Ведь каждый врач, который будет выдавать больничный, обязан его подписать своей Электронной цифровой подписью (ЭЦП). Это является современным подходом. В случае любых злоупотреблений всегда будет возможным установить ответственных лиц, поскольку, вводится персональная ответственность врача.

Все больничные листы в бумажной форме, открытые до 1 апреля 2020 года, также будут приниматься на возмещение. Электронные больничные будут существовать для всех граждан без исключения. В том числе и для врачей. Если больничный будет в бумажной форме предоставлен после 1 апреля? то получается, что он получен вопреки нормам действующего законодательства, - объясняет юрист.

А главное, что он может не подлежать возмещению со стороны государства. Проинформированysq работодатель также может не принять такой больничный. Электронный больничный, по словам юриста, также облегчит жизнь и работодателям. "Со стороны работодателя, на мой взгляд, вообще не должно возникать никаких вопросов. В любое время работодатель сможет проверить, кем и когда работнику был выдан больничный с помощью персонального кабинета в системе учета и отслеживания статуса больничных работников", - рассказывает юрист.