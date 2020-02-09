Джемилев: Крым получит днепровскую воду только после деоккупации

Днепровская вода начнет поступать в Крым только после деоккупации полуострова, убежден лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
Об этом Джемилев сказал в эфире Радио Крым.Реалии.
«Конечно, дефицит воды в Крыму есть – в степной части это уже катастрофа для сельского хозяйства. Мы будем подавать воду, обязательно, но только после освобождения Крыма от оккупантов. Разговоры о том, что это наносит вред жителям, прочие сантименты – расскажите это в другом месте. Вы что, ожидали, что вам создадут комфортные условия? Страна, чью территорию вы оккупировали?», - отметил народный депутат.
Он также напомнил, что согласно Женевской конвенции 1949 года, вся ответственность за состояние людей на оккупированной территории ложится на страну-оккупанта.
«Поэтому говорить о гуманитарных вещах нам не надо», – подытожил Джемилев.
Как сообщалось, постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что Украина не планирует возобновлять поставки воды в аннексированный Крым по Северо-Крымскому каналу.
«В связи с появлением в СМИ очередных спекуляций относительно возможного возобновления водоснабжения Крыма и связанного с этим «визита комиссии из Киева», отметим, что эта информация не соответствует действительности», - подчеркнул Кориневич.