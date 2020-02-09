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Джемилев: Крым получит днепровскую воду только после деоккупации

Джемилев: Крым получит днепровскую воду только после деоккупации
03:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Мустафа Джемилев.: Вода из Днепра начнет поступать в Крым только после деоккупации.

Днепровская вода начнет поступать в Крым только после деоккупации полуострова, убежден лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Об этом Джемилев сказал в эфире Радио Крым.Реалии.

«Конечно, дефицит воды в Крыму есть – в степной части это уже катастрофа для сельского хозяйства. Мы будем подавать воду, обязательно, но только после освобождения Крыма от оккупантов. Разговоры о том, что это наносит вред жителям, прочие сантименты – расскажите это в другом месте. Вы что, ожидали, что вам создадут комфортные условия? Страна, чью территорию вы оккупировали?», - отметил народный депутат.

Он также напомнил, что согласно Женевской конвенции 1949 года, вся ответственность за состояние людей на оккупированной территории ложится на страну-оккупанта.

«Поэтому говорить о гуманитарных вещах нам не надо», – подытожил Джемилев.

Как сообщалось, постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что Украина не планирует возобновлять поставки воды в аннексированный Крым по Северо-Крымскому каналу.

«В связи с появлением в СМИ очередных спекуляций относительно возможного возобновления водоснабжения Крыма и связанного с этим «визита комиссии из Киева», отметим, что эта информация не соответствует действительности», - подчеркнул Кориневич.

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Крым, Днепр, Мустафа Джемилев.
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