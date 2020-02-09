Полнолуние 9 февраля: как притянуть удачу и богатство

Новости Украины:В это время энергетика пространства изменяется и Вселенная отзывается на просьбы, поэтому не стоит терять времени даром.

В день Полнолуния, особенно если это Суперлуние, каждый сможет изменить жизнь к лучшему, если не будет медлить.

Суперлуние — особое время, когда можно оставить за спиной неприятности, поражения и все, что мешает развитию. Эксперты рекомендуют познакомиться с действенными способами, которые помогут привлечь в жизнь не только богатство, но и удачу. Проверенные заговоры будут тем самым двигателем, который позволит найти путь к финансовому благополучию и оставить за спиной любые неурядицы.

Привлечение удачи в Суперлуние

Привлечь удачу в день Полнолуния не составит труда. Для этого нужно подобрать вещицу небольшого размера, которая станет талисманом, привлекающим внимание капризной Фортуны. Этот предмет держат в руках некоторое время, чтобы зарядить собственной энергетикой, а затем кладут на подоконник в темное время суток. Затем ровно в полночь амулет кладут в стакан, наполненный водой, приговаривая:

"Луна Полная удачу ко мне привлечет, беды от меня отведет, к счастью дорогу покажет, моих врагов накажет. Как амулет зарядится, так и удача в дом придет, за мной любой дорогой пойдет".

С утра сразу после пробуждения достают амулет и прячут его от посторонних глаз, а водой из этого стакана умываются трижды. Носить талисман удачи лучше всего не снимая, чтобы счастье не обошло стороной.

Привлечение богатства в день Суперлуния

В день Суперлуния, нужно приобрести или сделать самостоятельно копилку, поставить ее на подоконник и подождать, пока Солнце скроется за горизонтом. В сумерках в копилку по одной кидают монеты, приговаривая:

"С каждой монетой брошенной благосостояние свое увеличиваю, деньги в дом привлекаю, богатства себе стяжаю. Как Луна Полная на небо взойдет, так и бедность уйдет. Сколько монет положу — не ведомо, да с каждой денежки прибыль придет, мимо меня не пройдет".

Копилку ежедневно пополняют деньгами, убрав ее в укромное место, чтобы случайные гости не сглазили достаток.

Обряд на деньги

Денежную энергетику проще всего привлечь именно в тот день, когда на небе Полная луна. В день Суперлуния провести обряд значительно проще, и это время нужно использовать для перемен к лучшему. Справиться с финансовыми трудностями поможет заговор на кошелек. Его кладут на подоконник со словами:

"Как Луна Полная, так и кошелек полон. Как она светом тьму озаряет, так и мне дорогу к богатству укажет".

Из кошелька не достают деньги, заговаривая и их. Тратить их можно, однако с каждой купюры должна быть сдача, чтобы финансовая удача не отворачивалась.

В день Полнолуния можно проводить не только обряды на привлечение денег и удачи, но и исполнить заветные желания. В Суперлуние также можно сделать карту желаний, чтобы задуманное начало претворяться в жизнь без промедления.