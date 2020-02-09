Антимайдановский реванш: Семьи героев Небесной Сотни обратились к властям

Новости Украины:Семьи героев Небесной Сотни обвинили нынешнюю власть в бездействии.

Представители семей Небесной Сотни обратились к руководству Украины: Владимиру Зеленскому, Дмитрию Разумкову в связи с признаками антимайдановского реванша, которые они видят в заявлениях и действиях представителей режима Януковича.

Текст заявления размещен на странице ОО "Семьи Небесной Сотни" в Facebook.

"Представители бывшего «Беркута» и преступного режима Януковича не только не стесняются содеянного, а пытаются требовать от украинской власти пересмотра законодательства и проведения расследования, направленного против участников Революции Достоинства. Деятели режима Януковича щеголяют безнаказанностью, позволяют себе угрозы в сторону «майдановцев». Все чаще в украинском информационном пространстве звучат тезисы, созданные российской пропагандой о «перевороте», о «гражданской войне»; попирается украинский язык, культура, история", - говорится в обращении.

Родственники героев Небесной Сотни обвинили нынешнюю власть в бездействии.

"Без всякого реагирования со стороны власти осталось обращение от 24 января этого года (зарегистрированного в ГБР под № 1843-20 от 24.01.2020), в котором мы просили об организации встречи руководства государства с представителями семей Героев Небесной Сотни, пострадавшими и участниками Революции Достоинства. На этой встрече мы надеялись обсудить и услышать позицию относительно наших требований и вопросов ", - отметили представители семей.

Также они хотели поднять вопрос о законности временного исполнения обязанностей директора ГБР Ириной Венедиктовой, и немедленной отмены приказа о назначении первым заместителем директора ГБР Александра Бабикова.

Как сообщалось, 16 января завершился конкурс на занятие должностей первого заместителя и заместителей директора ГБР.

После обработки документов для участия в конкурсе было допущено 5 кандидатов на должность первого заместителя директора ГБР и 6 кандидатов на должности заместителей.

При этом конкурсная комиссия ГБР не выявила у Александра Бабикова, которого называют адвокатом беглого президента Виктора Януковича, конфликта интересов для назначения его заместителем председателя ГБР.