Верховный суд не видит преступления в неподаче е-декларации по религиозным причинам

Новости Украины:Экс-инспектора отделения налоговой инспекции в Черкасской области судили за неподачу электронной декларации.

Верховный суд поддержал решение о закрытии за отсутствием состава преступления дела о неподаче декларации в электронной форме по религиозным причинам.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 28 января.

Бывшую инспектора Монастырищенского отделения Уманской налоговой инспекции в Черкасской области судили за неподачу электронной декларации. Женщина не смогла подать такую декларацию, потому что по религиозным убеждениям отказалась от получения электронной цифровой подписи. Как прихожанка Храма Рождества Пресвятой Богородицы она считает, что идентификация с символами и цифрами является унижением ее достоинства и чести, а также нарушением права на свободу совести как верующего человека, а электронную обработку персональных данных без ее согласия – нарушением принципа уважения к частной жизни. Вместо электронной декларации чиновница подала бумажную.

В 2017 в первой инстанции женщину приговорили к 1 году лишения свободы условно. В январе 2019 апелляционный суд приговор отменил и дело закрыл за отсутствием в действиях состава преступления. Суд исходил из того, что в действиях обвиняемой отсутствовал прямой умысел на неподачу декларации.

Суд отмечал, что принудительное исполнение лицом обязанности подачи в электронном виде декларации с безоговорочным соблюдением положений закона при отсутствии урегулированного вопроса на законодательном уровне в отношении права выбора альтернативы подачи такой декларации верующим человеком не соответствует легитимной цели и будет нарушением Конституции Украины и Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

В октябре 2019 Высший антикоррупционный суд вынес первый приговор, наказав бывшую судью штрафом за неподачу электронной декларации. Обвиняемая подавала бумажную декларацию, отказываясь от электронной цифровой подписи мировоззренческих убеждений. Приговор не обжаловался.