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Загороднюк: Украина против разведения войск по всей линии столкновения

Загороднюк: Украина против разведения войск по всей линии столкновения
01:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Мы очень серьезно исследовали вопрос разведение сил по всей линии столкновения.

Разведение сил по всей линии столкновения на Донбассе противоречит Минским договоренностям, убежден министр обороны Андрей Загороднюк.

Об этом Загороднюк сообщил в интервью Радио Свобода.

"Мы очень серьезно исследовали этот вопрос и в Минобороны, в Генштабе, в других силовых ведомствах, на заседаниях СНБО. Главным было то, что это, во-первых, противоречит Минским соглашениям. Минские соглашения говорят, что иностранные военные формирования должны покинуть Украину, а незаконные военные формирования должны разоружиться и расформироваться. Конечно, если старые соглашения заменяются новыми, то у новых больший приоритет, а новые могли бы говорить о разведении. Поэтому мы фактически усложнили бы любые попытки реализовать Минские соглашения в этой части", – рассказал глава Минобороны.

К тому же, по его словам, разведение никоим образом не меняет ситуацию с безопасностью.

"Если есть политическая воля у той стороны к эскалации конфликта, два километра особой разницы не сделают. Это не проблема для снайперов, для диверсионно-разведывательных групп", – отметил Загороднюк.

Как сообщалось, Европейский Союз обеспокоен присутствием управляемых Россией вооруженных формирований на участках разведения на Донбассе, включая боевиков с нарукавными повязками с надписью "СЦКК".

Соответствующее заявление ЕС было оглашено во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 6 февраля в Вене.

В связи с этим Евросоюз призвал Россию "использовать свое большое влияние, которое она оказывает на поддерживаемые ею вооруженные формирования, с целью обеспечения полного выполнения обязательств, согласованных в ходе "нормандского" саммита".

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Донбасс, Разведение сил, Андрей Загороднюк.
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