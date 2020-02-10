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Погода на неделю: в Украину идет потепление, но будут обильные дожди

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Погода на неделю: в Украину идет потепление, но будут обильные дожди
08:32 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Потепление, сопровождаемое дождями и мокрым снегом, придет в Украину в начале недели.

В понедельник, 10 февраля, на погоду в Украине будет влиять теплая и влажная воздушная масса, коротая переместится из запада; также будет ветрено и существенно падать атмосферное давление, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в Украине без осадков, днем в западных областях умеренный, в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях небольшой дождь и мокрый снег (в Карпатах значительный мокрый снег), на остальной территории без осадков.

На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в западных областях сильный ветер 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с и метель.

Температура ночью 3-8° мороза, в восточных, Полтавской,Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях 10-15°, местами 17-19° мороза, днем 2-7° тепла, в восточной части 0-4° мороза.

В Киеве - ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег; температура ночью 3-5° мороза, днем 3-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 февраля самая высокая температура днем была 10,3 в 2002г., самая низкая ночью -24,6 в 1911г.

Прогноз погоды на 10 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 10 февраля:

  • Ужгород – +4...+6
  • Львов – +6...+8
  • Ивано-Франковск – +6...+8
  • Тернополь – +4...+6
  • Черновцы – +6...+8
  • Хмельницкий – +4...+6
  • Луцк – +4... +6
  • Ровно – +4... +6
  • Житомир – +4... +6
  • Винница – +2...+4
  • Одесса – +5... +7
  • Николаев – +4... +6
  • Херсон – +2...+4
  • Симферополь – +3...+5
  • Кропивницкий – +3...+5
  • Черкассы – +3...+5
  • Чернигов – +4... +6
  • Сумы – -1...+1
  • Полтава – +1...+3
  • Днепр – +1...+3
  • Запорожье – -1...-3
  • Донецк – -1...-3
  • Луганск – -1...-3
  • Харьков – -1...-3
  • Киев – +3...+5

11 февраля в Украине ожидается мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, в восточных областях 2-7° мороза; днем 0-5° тепла, в Одесской и Николаевской 4-9° тепла.

В Киеве 11 февраля мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.

Прогноз погоды на 11 февраля, фото: meteo.gov.ua

12 февраля в восточной части умеренный, на остальной территории небольшой мокрый снег и дождь. Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25 м /с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, 11 февраля в восточных областях 2-7° мороза; днем 0-5° тепла, на Одесчине и Николаевщине 4-9° тепла.

В Киеве и столичной области 12 февраля небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 12 февраля, фото: meteo.gov.ua

Ночью 13 февраля в восточных областях Украины небольшой снег, днем 14 февраля в западных областях небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем 1-7° тепла, 13 февраля в Одесской области до 9°. В Карпатах небольшой снег, температура ночью 5-10°, днем 1-6° мороза.

В Киеве и Киевской области 13-14 февраля без существенных осадков. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 13 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 14 февраля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, средняя месячная температура в феврале этого года на большинстве территории Украины прогнозируется на уровне от 0° до 3° мороза, что местами на 2 градуса выше средних многолетних значений. Об этом сообщает  Укргидрометцентр.

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Погода в Украине в феврале 2020 будет аномально теплой и дождливой. Судя по предварительным прогнозам синоптиков, в Украине после "пятого месяца осени" наступит шестой. 

Так, если ранее синоптики называли датой похолодания до -12 градусов 8-10 февраля, то теперь "приход зимы" сместился на 13-16 февраля с максимумом в -7 градусов и то в ночное время на северо-востоке. При этом, на юге страны в феврале морозов не предвидится вообще, даже в ночные часы.

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Погода, Укргидрометцентр, Снег, Мороз, Зима, Синоптики, Потепление, Прогноз погоды, Погода 10 февраля.
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