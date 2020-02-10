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У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления

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У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления
08:48 Сегодня Телеграф

Новости Украины:На других континентах тоже возможно встретить обладательниц этого имени, в Бразилии, Аргентине. Но в этих странах имя произносят, чаще всего, как Хельга.

Имя Ольга очень распространённое имя в России. У этого имени есть две версии происхождения. По одной из них – это древнерусское имя, ранее заимствованное из скандинавских языков, а точнее образованное от имени Хельга (Хельгла). В переводе Хельга означает "святая", "священная", "светлая", "ясная", "мудрая", "роковая". Также считается, что имя Ольга является женской формой мужского имени Олег.

По второй версии происхождения имя Ольга – это древнеславянское имя и произошло оно от имён Вольга, Волх, где имена Вольга и Волх – мужские. И в этом случае имя Ольга – это женская форма мужского имени. Русское слово "Волго" означало самое разное, но близкое к значению: "солнечный", "значимый", "хороший", "великий", "большой".

Имя Ольга очень популярно не только в России, но и в Европе (например, в Чехии, Шотландии, Финляндии, Германии). 

Уменьшительно-ласкательные обращения Ляля, Олёна также являются самостоятельными именами. А обращение Люся – ласковым обращением и к другим именам.

Основные черты характера девушки по имени Ольга – это сильная воля, интеллект и большая работоспособность. Она упрямо идет к намеченной цели, не замечая возникающих вокруг нее проблем. Для Ольги опасно не дать проявиться своим талантам.

Ольга стремится быть независимой во всем. Она словно борец, обладающий трудным, но сильным характером. Будьте уверены, что то, что оказалось в руках Ольги, она так просто не отпустит. За свою "добычу" девушка борется до последнего.

Ольге свойственно внимательно следить за своей внешностью, тщательно подбирать свой гардероб. Она не любит советов окружающих. Тех же, кто по ее мнению знают меньше, чем она, Оля ставит ниже себя, что очень заметно при общении с ней. В этом Ольга, к сожалению, весьма ограничена.

Ольга – сплетница и имеет склонность к авантюрам. Недаром среди аферисток и "роковых" женщин так много дам с этим именем. Ольга может быть очень злой или мстительной в минуты сильных эмоций. Хотя и в моменты эмоциональных взрывов надо собой контроля не потеряет. Иногда сильный характер Ольги находит выход в фанатической привязанности к чему-либо или кому-либо.

Ольга не позволяет вмешиваться никому в свою личную жизнь. Первая любовь чаще всего ведет к замужеству, но, если этого не происходит, то Ольга долго переживает расставание. У этой девушки страдания и любовь всегда идут бок о бок. Также и очень близкие отношения для нее не отделимы от любви.

Многочисленных поклонников Ольга всегда будет сравнивать со своим первым мужчиной. Чаще всего все они будут проигрывать. В итоге Ольга долго не выйдет замуж. Лидерства в семье Ольга не жаждет, но общение с ней может показаться трудным из-за силы ее характера и самобытности. Мужу следует помнить, что Ольга очень ревнива и хорошо чувствует притворство в любви. Месть с ее стороны не заставит себя ждать.

Увлечения девушки чаше всего заканчиваются походами в кино и домашней готовкой. Свою страсть Ольга удовлетворяет в работе, которая становится для нее защитой от окружающего мира или вызовом ему же. Ольга не желает играть на работе второстепенную роль. Она может быть и врачом, и общественным деятелем, и руководителем. Ольге свойственно обостренное чувство ответственности. В любой сфере девушка добьется заметных успехов. Но для большего ей не хватит настойчивости и твердости в поступках.

Так или иначе, Ольга быстро становится авторитетом для окружающих. Коллеги с некоторой робостью смотрят на нее, можно сказать, несколько снизу вверх. Ее ценят, ведь сила и упорство Ольги помогают преодолевать трудности всему коллективу.

Поздравления

Я желаю Ольге счастья,

Пусть уходят прочь ненастья,

Пусть во всем царит везенье,

Позитив и вдохновенье.

Самые лучшие поздравления с Днем рождения в стихах и открытках

Честная, красивая,

Дивная порой,

Ты идешь счастливая,

Жизненной тропой.

Олечка, с Днем ангела!

Делай все, любя.

И пусть это правило

Бережет тебя!

Как ромашковое поле

Жизнь твоя пусть расцветет.

Поздравляю тебя, Оля!

Счастья в каждый твой восход!

Пусть тебя удача кружит,

И успех твой путь хранит,

Все исполнится, что нужно,

И здоровье не шалит!

Поток благодати струится

С небесной немой высоты.

Твой Ангел-Хранитель приснится,

И радость почувствуешь ты.

День Ангела - это подарок.

Прими его с чистой душой.

Ольга, пусть день будет ярок,

А счастье – навеки с тобой!

У Олечки сегодня именины,

А это значит – будем поздравлять,

Любви и счастья вечные картины

Пускай судьба научит рисовать.

А я тебе желаю море смеха,

Вагон любви и счастья океан,

Во всех делах удачи и успеха,

Чтоб гибок был всегда твой стройный стан.

Самые красивые поздравления с днем рождения

С именинами, родная,

Поздравляем от души!

Тост поднять за твое счастье

Мы давно уже спешим.

Пусть уходят все невзгоды

И печали пусть уйдут,

Только радость тебе, Ольга,

Твои годы принесут.

Будь веселой и счастливой,

И красивой, как сейчас.

Пусть сопутствует удача

Каждый день и каждый час.

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