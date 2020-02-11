11 февраля - приметы и обряды в Лаврентьев день

Новости Украины:Сегодня, 11 февраля, в церкви традиционно чтят память святых Лаврентия и Игнатия Богоносца, которым молятся для избавления от болезней глаз.

1 февраля Православная церковь почитает память священномученика Древней церкви Игнатия Богоносца, который появился на свет в Антиохии в 35 году.

Святой известен как автор 7 дошедших до нас посланий, написанных во время путешествия под стражей в Рим.

Игнатий – первый крупный христианский писатель нееврейского происхождения. Скорее всего, он был сирийцем. Такое предположение выдвинуто в связи с тем, что греческий язык его посланий несовершенен.

В Риме священномученик пострадал за Христа. 20 декабря 107 года его бросили львам на арене.

Ещё 11 февраля почитается память Лаврентия Туровского (1130-1184 гг.), который был епископом Русской православной церкви, епископом Туровским. Канонизирован в лике преподобных.

Этим святым молятся об избавлении от болезней глаз.

Приметы и поверья

Луна красного цвета – к сильному и порывистому ветру.

Дым коромыслом – весна будет ранней и наступит уже скоро.

Лес шумит – к оттепели.

Печь плохо растапливается, дрова дымят – к потеплению.

Холодная погода – к жаркому августу.

Ветреная погода – к дождливому году.

Чтобы корова хорошо доилась, её хозяйке в Игнатьев день нужно выпить крепкой медовухи.

Чтобы муж был нежным и ласковым, его нужно легонько ударить стиральной доской или деталью от прялки.

Сны, приснившиеся 11 февраля, предвещают слёзы и переживания. Однако сбываются они не всегда. Имеет значение и то, что вам приснилось:видеть слепого – к краху надежд;

воровать – доживете жизнь в бесславии;

драка котов – к похоронам;

жаловаться – к потере авторитета;

примерять очки – будете горько плакать;

рыбу чистить – к болезни;

слышать, как поет хор, или петь в нем – к кляузам;

считать, умножать – получите прибыль;

танцевать – к метели.

Люди, родившиеся 11 февраля, несмотря на внешнюю хрупкость, обладают стойким и непоколебимым характером. В качестве талисмана им подходят андалузит и амазонит.