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11 февраля - приметы и обряды в Лаврентьев день
11 февраля - приметы и обряды в Лаврентьев день

11 февраля - приметы и обряды в Лаврентьев день

11 февраля - приметы и обряды в Лаврентьев день
07:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Сегодня, 11 февраля, в церкви традиционно чтят память святых Лаврентия и Игнатия Богоносца, которым молятся для избавления от болезней глаз.

1 февраля Православная церковь почитает память священномученика Древней церкви Игнатия Богоносца, который появился на свет в Антиохии в 35 году.

Святой известен как автор 7 дошедших до нас посланий, написанных во время путешествия под стражей в Рим.

Игнатий – первый крупный христианский писатель нееврейского происхождения. Скорее всего, он был сирийцем. Такое предположение выдвинуто в связи с тем, что греческий язык его посланий несовершенен.

В Риме священномученик пострадал за Христа. 20 декабря 107 года его бросили львам на арене.

Ещё 11 февраля почитается память Лаврентия Туровского (1130-1184 гг.), который был епископом Русской православной церкви, епископом Туровским. Канонизирован в лике преподобных.

Этим святым молятся об избавлении от болезней глаз.

Приметы и поверья

Луна красного цвета – к сильному и порывистому ветру.

Дым коромыслом – весна будет ранней и наступит уже скоро.

Лес шумит – к оттепели.

Печь плохо растапливается, дрова дымят – к потеплению.

Холодная погода – к жаркому августу.

Знаменательные события в истории: 11 февраля 2020 года
Знаменательные события в истории: 11 февраля 2020 годаЧитать полностью

Ветреная погода – к дождливому году.

Чтобы корова хорошо доилась, её хозяйке в Игнатьев день нужно выпить крепкой медовухи.

Чтобы муж был нежным и ласковым, его нужно легонько ударить стиральной доской или деталью от прялки.

Сны, приснившиеся 11 февраля, предвещают слёзы и переживания. Однако сбываются они не всегда. Имеет значение и то, что вам приснилось:видеть слепого – к краху надежд;

  • воровать – доживете жизнь в бесславии;

  • драка котов – к похоронам;

  • жаловаться – к потере авторитета;

  • примерять очки – будете горько плакать;

  • рыбу чистить – к болезни;

  • слышать, как поет хор, или петь в нем – к кляузам;

  • считать, умножать – получите прибыль;

  • танцевать – к метели.

Люди, родившиеся 11 февраля, несмотря на внешнюю хрупкость, обладают стойким и непоколебимым характером. В качестве талисмана им подходят андалузит и амазонит.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 11 февраля, Лаврентьев день, Игнат (Игнатий), Игнатия Богоносца, День святых Лаврентия и Игнатия Богоносца.
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