11 февраля - приметы и обряды в Лаврентьев день

1 февраля Православная церковь почитает память священномученика Древней церкви Игнатия Богоносца, который появился на свет в Антиохии в 35 году.
Святой известен как автор 7 дошедших до нас посланий, написанных во время путешествия под стражей в Рим.
Игнатий – первый крупный христианский писатель нееврейского происхождения. Скорее всего, он был сирийцем. Такое предположение выдвинуто в связи с тем, что греческий язык его посланий несовершенен.
В Риме священномученик пострадал за Христа. 20 декабря 107 года его бросили львам на арене.
Ещё 11 февраля почитается память Лаврентия Туровского (1130-1184 гг.), который был епископом Русской православной церкви, епископом Туровским. Канонизирован в лике преподобных.
Этим святым молятся об избавлении от болезней глаз.
Приметы и поверья
Луна красного цвета – к сильному и порывистому ветру.
Дым коромыслом – весна будет ранней и наступит уже скоро.
Лес шумит – к оттепели.
Печь плохо растапливается, дрова дымят – к потеплению.
Холодная погода – к жаркому августу.
Ветреная погода – к дождливому году.
Чтобы корова хорошо доилась, её хозяйке в Игнатьев день нужно выпить крепкой медовухи.
Чтобы муж был нежным и ласковым, его нужно легонько ударить стиральной доской или деталью от прялки.
Сны, приснившиеся 11 февраля, предвещают слёзы и переживания. Однако сбываются они не всегда. Имеет значение и то, что вам приснилось:видеть слепого – к краху надежд;
воровать – доживете жизнь в бесславии;
драка котов – к похоронам;
жаловаться – к потере авторитета;
примерять очки – будете горько плакать;
рыбу чистить – к болезни;
слышать, как поет хор, или петь в нем – к кляузам;
считать, умножать – получите прибыль;
танцевать – к метели.
Люди, родившиеся 11 февраля, несмотря на внешнюю хрупкость, обладают стойким и непоколебимым характером. В качестве талисмана им подходят андалузит и амазонит.