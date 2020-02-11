У кого сегодня день ангела: значение имени и шикарные поздравления

Новости Украины:Имя Роман произошло от латинского слова "романус", в переводе означает "римский", "римлянин", "из Рима".

Первично название города Рим было дано от имён братьев Ромула и Рема. Имя Роман - это производная, вариант произношения имени Ромул. Парное женское имя – Романа. Близким по значению также будет другое женское имя – Ромина.

Романы любят всё новое, но им трудно доводить все дела до конца. Всё отвлекает – то болезни, то новые увлечения. Он каждый раз с пылом бросается на реализацию своей затеи, но ему требуются огромное терпение и выдержка, чтобы добиться результата. Но вот если это удаётся, то результат будет впечатляющим!

Роман немного бесшабашный, легкомысленный, он не станет искать выход из сложной ситуации, а предпочтет пустить все на самотек, махнет рукой на то, что не получилось и возьмётся за другое дело, совершенно не сожалея об упущенных возможностях. Роман оптимист по натуре и во всем старается увидеть хорошее, на любое плохое событие в его жизни он постарается посмотреть с юмором.

Роман всегда поможет найти выход из положения, так как не подвержен стереотипам мышления. Роман замечательный первопроходец, без него не обойдется ни одно путешествие. Даже банальный поход по магазинам может обернуться запоминающимся событием. Роман самолюбив, остроумен. Он не будет стараться быть лидером, добиваться рекордов или же показать себя с лучшей стороны.

Роман очень подвижный мальчик, терпеливость – это не его, ему нужно получить все сразу. Но главная причина в том, что его мысли бегут впереди его возможностей, он постоянно отвлекается, быстро переключает свое внимание. Слишком строгое воспитание и жесткие рамки лишь сподвигнут Романа изобретательно врать. У Ромы хорошая память, он быстро схватывает все на лету, проблем с учебой у него не будет, если родители не будут стараться сделать из него прилежного ученика.

Роман имеет ярко выраженные способности к искусству, ему нравится то, что было раньше, а вот современные веяния принимает с большим трудом. Роман превыше всего ценит свободу. Не любит перемен, но готов порой делать совершенно невообразимые для него вещи. Например, просто взять и переехать в другую страну, или же внезапно поменять свои предпочтения.

Свою огромную энергию Роман применяет в работе. Обладатель этого имени предпочитает профессии, связанные с общением с людьми. Часто мужчин с этим именем можно встретить среди актеров, режиссеров, менеджеров по продажам, рекламе.

Проблем с коллегами, трудностей в общении Роман не испытывает никогда, очень легко идет на контакт и быстро находит общие темы для разговора даже в совершенно новой и незнакомой компании. Обладатель этого имени очень коммуникабельный человек. Рома очень любит поговорить, поэтому случайно может выдать чей-то секрет.

оману довольно трудно найти ту единственную, но найдя ее, он бережет ее пуще глаза. Ведь именно она поможет Роману быть верным до конца своим идеям и поможет воплощать их в жизнь. Романы чаще всего однолюбы и ценят семейные ценности.

Поздравления

Желаю, чтобы удача шагала за тобой по пятам, чтобы все мечты сбывались, чтобы ты, Рома, всегда оставался безумно счастливым человеком! Пусть каждый день приносит тебе только радость, позитив и новые успехи! Желаю крепкого здоровья, преданных друзей и всяческих благ!

Самого обаятельного парня по имени Роман хочу поздравить с его праздником. Желаю, Ромочка, тебе, чтоб любая работа давалась легко, чтоб успех был стремительным и стабильным, чтоб твоё счастье было долговечным и прочным, чтоб радость души была искренней, чтоб здоровье было крепким, чтоб друзья были надёжными, чтоб любовь твоя была верной и взаимной.

Роман, сегодня я тебя от души поздравляю. Пусть в твоей жизни не будет тёмных полос и злых неудач, пусть повсюду преследует тебя успех и везде ждёт победа. Ромка, живи, как нравится и делай, что хочется.

Ромочка, дорогой, поздравляю тебя. Желаю в душе оставаться озорным и смелым мальчишкой, а на деле проявлять себя серьёзным и ответственным мужчиной. Пусть твой голос всегда будет решающим, пусть последнее слово всегда будет за тобой. Будь счастлив, Роман, и успешен.

Дорогой Роман. Желаем тебе всегда правильно уметь направить свою любознательность, энергию и целеустремленность, организовать все свои силы и безграничные таланты, для достижения небывалого, но заслуженного успеха в жизни. Желаем, чтобы ты всегда оставался тем же сильным и надежным человеком, который способен всегда помочь ближнему. Пускай каждый твой день будет запоминающимся и ярким.

Очаровательный Роман, смелый и отважный Рома, я тебя искренне поздравляю и желаю большое множество побед и достижений нужных целей, крепости и прочности здоровья, искренности любви, постоянства счастья и удачи.

С Днём Рождения, Роман! Твое имя располагает к тому, чтоб с любовью в твоей жизни все складывалось удачно, так что именно этого и желаю. А еще здоровья, успехов в работе и, конечно же, радости от каждого прожитого дня и года. Пусть близкие всегда будут с тобой, а неудачи избегают тебя, как огня.

Роман, ты страстная натура, не терпящая однообразия, ты влюбчив, а твоя пылкая фантазия способна выдавать просто сумасшедшие идеи. За тебя, друг, за твоё умение разнообразить и скрасить нашу серую жизнь!

Тебя угнетают серые будни. Ты не можешь смириться с однообразием, и поэтому постоянно находишься в поиске новых открытий и чувств. Ты энтузиаст, авантюрист и неисправимый оптимист, что однозначно не является плохим качеством. Ромуль, сегодня я хочу пожелать тебе ярких, интересных, бесподобных дней, удивительных чувств и умопомрачительных путешествий. Не бойся искать свое счастье, которое я точно знаю, ты найдешь!