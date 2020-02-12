Минцифры получит €25 миллионов от ЕС: куда пойдут эти деньги

Международную техническую помощь на поддержку проектов цифровой трансформации потратят, в частности, на оптимизацию административных услуг и мобильное приложение "ДІЯ".
Об этом в Telegram рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Минцифры получает 25 миллионов евро международной технической помощи на поддержку проектов цифровой трансформации... Мы делаем проекты мирового уровня и международное сотрудничество позволит нам не сбавлять темпов и не снижать уровень", — написал он.
Федоров рассказал, что эти средства потратят на:
Глава ведомства также напомнил, что на реализацию приложении "ДІЯ" не потратили "ни копейки" из бюджета. Теперь финансирование проекта взяли на себя международные донорские организации, поддерживающие Украину. Федоров уточнил, что в основном это проекты, деятельность которых сосредоточена на борьбе с коррупцией.
Как сообщалось ранее, Кабинет министров подписал с представителями Европейского Союза новую Программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине. Она предусматривает выделение Украине 25 миллионов евро.