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Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот день

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Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот день
08:07 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:День праздника — важное событие в православии, и эксперты рекомендуют познакомиться с запретами этого дня, а также с тем, что верующим нужно сделать обязательно.

Соблюдение традиций в день церковного праздника Сретения Господня касается каждого верующего человека. Зная о том, что можно делать в этот день, а что находится под запретом, можно изменить жизнь к лучшему и привлечь в нее удачу.

Ежегодно верующие отмечают один из главных праздников в православной религии. Сретение Господне отмечено в церковном календаре как непреходящее празднование, поэтому в 2020 году верующие вновь соберутся в храмах и церквях 15 февраля, чтобы почтить Господа молитвами. В этот день священнослужители напоминают о важном событии — встрече Иисуса, которому исполнилось ровно 40 дней с момента рождения, со старцем Симеоном и Анной Пророчицей. 

Что нельзя делать на Сретение Господне

В день великого праздника верующим воспрещается употреблять горячительные напитки. Употребление алкоголя ведет к порочной жизни, и Господь не приемлет такой привычки. 15 февраля — отличный день для избавления от вредных привычек, и каждый, кто искренне попросит небеса о помощи, получит поддержку и покровительство.

В день великого церковного праздника верующим возбраняется выяснять отношения, ссориться и распространять слухи. Такое поведение развращает души и впускает в них Дьявола, что отворачивает от праведного пути, ведущего к свету и благополучию.

В день Сретения нельзя убираться. Это время посвящают молитвам, не отвлекаясь на мирские дела. Уборку верующие проводят заранее, чтобы встретить великий день с чистыми помыслами и в чистом помещении. Безусловно, церковь не запрещает убираться, если в этом есть острая необходимость, однако в день празднования не стоит забывать о духовном развитии и пропускать время молитв. Исключить стоит и иную работу, связанную с тяжелым трудом: ремонт, переезд, перестановка мебели, строительство.

На Сретение верующие постятся, но не строго, а лишь исключают из рациона мясные продукты. Воздержание и усмирение плоти также ведет к духовному росту и помогает укреплять силу воли.

В день церковного празднования воспрещается гадать и ворожить, проводить обряды и даже косвенно участвовать в них.

Не стоит в день праздника активно веселиться, забывая о молитвах, направленных на спасение душ. Это касается не только посещения увеселительных мероприятий, но и длительного просмотра телевизионных передач, а также компьютерных игр.

Что нужно сделать 15 февраля 2020 года

Верующие обязательно посещают храмы и церкви, где возносят молитвы Господу и славят его. Во время праздничного богослужения верующие просят у небес защиты и покровительства, а также причащаются.

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После торжественной службы верующие приносят домой освященные свечи, названные громницами. Их используют для защиты дома и живущих в нем от любых бед. Также со службы верующие приносят освященную воду, обладающую уникальными свойствами.

На Сретение принято приглашать родных на обед, во время которого вновь возносят молитвы и благодарят Господа за его милость. Молитвы возносят не только за себя, но и за всех живущих на земле, желая всем благ и процветания, прощая врагов и недоброжелателей, оставляя их поступки на волю Господа.

Помощь ближним — еще один обязательный к исполнению пункт. Помогать принято ежедневно, однако в день праздника каждый добрый и безвозмездный поступок ценится особенно, если он не совершен с корыстной целью.

Сретение Господне — великий светлый праздник, во время которого каждый сможет избавиться от груза на душе. В светлый праздничный день уместным и благоприятным будет прощение обид и встреча с людьми, которые близки сердцу, а также молитвы за них и просьбы Господа о защите от любых невзгод.

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