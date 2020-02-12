Дело Шеремета: Полиция обнародовала новые доказательства

Новости Украины:Полиция обнародовала дополнительные данные предварительного расследования по делу Павла Шеремета.

В Национальной полиции Украины обнародовали дополнительные данные досудебного расследования по делу об убийстве Павла Шеремета и опровержения заявлений, которые звучали в информационном пространстве, пишет пресс-служба Национальной полиции.

“5 февраля суд продлил меру пресечения Яне Дугарь — ночной домашний арест на 60 суток. С разрешения следствия сегодня мы опровергаем заявления, озвученные подозреваемым Яной Дугарь и ее адвокатами, а также впервые предоставляем факты, полученные в ходе расследования”, — указано в сообщении правоохранителей.

В НПУ также заявили: “Процесс расследования убийства Павла Шеремета происходит прозрачно и публично, с соблюдением норм Уголовно-процессуального кодекса Украины. Однако во время судебных заседаний и в интервью СМИ и Яна Дугар, и сторона ее защиты сознательно и бессознательно предоставляли информацию, которая не соответствует действительности, а следовательно прибегали к манипуляциям для создания, в частности, многоуровневого алиби подозреваемой”.

Напомним, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета военному парамедику Яне Дугар назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы.

Отметим, Печерский районный суд Киева продлил до 4 апреля домашний арест Яны Дугар.

А до этого суд Киева смягчил меру пресечения Яне Дугарь, отправив ее под ночной домашний арест.