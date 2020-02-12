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Кешбэк для осторожных: В Украине запустили приложения для автомобилистов

Кешбэк для осторожных: В Украине запустили приложения для автомобилистов
19:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине новый стартап запустил приложения кешбэка для осторожных автомобилистов.

Украинский стартап "Штрафы UA" при участии Министерства инфраструктуры представил мобильное приложение, которое оценивает стиль вождения и за высокий рейтинг начисляет кэшбек от суммы страхования.

Об этом сообщили в компании.

Отмечается, что за ответственное поведение водитель получает награду – до 18% кэшбека.

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Первый рейтинг управления пользователь увидит после выполнения 10 поездок. Вместе с рейтингом водителю будет предложена сумма кешбека.

"Приложение Штрафы UA работает с 2016 года. За этот период мы увидели, что уплата штрафа не уменьшает количество аварий. Хотя именно для этого она предназначена... Материальное вознаграждение работает лучше, чем штрафы. Так родилась идея разработать приложение, которое это позволяет формировать легко и удобно", – пояснил основатель платформы Денис Дмитров.

Как сообщили в Мининфраструктуры, водители Николаевской области оказались наиболее ответственными, так как делают меньше нарушений, чем водители в других городах. Рейтинг сознательного вождения в Николаеве сейчас самый высокий в Украине – 3,9, самый низкий в Волынской области – 2.7.

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На данный момент приложение работает для IOS платформы, также планируют запуск для Android. В ближайшее время в приложении планируется расширение возможностей вознаграждения за ответственное вождение. Уже есть готовность присоединиться к кешбеку от украинской сети заправок.

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Украина, Транспорт, Автомобили, Автомобилисты, Министерство инфраструктуры.
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