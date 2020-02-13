День святого Валентина: любовные ритуалы, обряды на 14 февраля

Новости Украины:День святого Валентина — самый романтический праздник, во время которого вершатся настоящие подвиги во имя любви.

Главный романтический праздник совсем близко, и пора подумать о том, как привлечь любовь. Редакция предлагает всем влюбленным провести несколько простых обрядов, которые точно не оставят равнодушными вашу вторую половинку.

14 февраля наполнено особым смыслом и энергией, так как многие люди верят в любовь и с нетерпением ждут ее. А вера, как известно, творит настоящие чудеса. Ибо там, где есть вера и желание, возможно все.

Обряд "Духи любви"

Всем, кто собирается на свидание 14 февраля, очень пригодится обряд "Духи любви". Поставьте перед собой флакончик самых любимых духов, а справа и слева — 2 горящие свечи. Лучше всего, если они будут ярко-красного цвета. Сконцентрируйтесь и нежно проведите по флакону рукой, словно гладите что-то очень любимое и дорогое сердцу. Гладьте до тех пор, пока не почувствуете легкое покалывание в пальцах — момент передачи энергетического заряда крайне важен. Затем представьте образ любимого человека и мысленно отправьте ему свои чувства, крепко сжимая флакон духов.

Осталось только нанести парфюм со словами: "Любовь, ко мне приди!" и отправиться на свидание. По словам специалистов, сила притягательности и очарования после такого обряда увеличивается многократно, а флюиды любви буквально начинают парить в воздухе.

Обряд "волшебная валентинка"

Эта техника привлечения любви известна с давних пор и подходит для тех, кто тайно или безответно влюблен. Пробудить чувства объекта симпатии можно, послав ему волшебную валентинку.

Составьте волшебную валентинку: на листе бумаги или открытке (в форме сердца) напишите все о своих чувствах к возлюбленному/возлюбленной. Во время изложения не выпускайте образ человека из мыслей и сердца. Успех обряда зависит от искренности чувств и силы вашей любви. Когда валентинка будет готова, зажгите ее от пламени свечи со словами: "Валентинку сжигаю — мысли (имя) на себя обращаю. Как только письмо сгорит — сердце (имя) любовь осветит".

Положите тлеющую открытку догорать на блюдце. Если валентинка почернела и потухла, значит, чувства недостаточно сильны, и ответной любви не вызовут. В случае если сгорела полностью — любовь сильна и может стать взаимной, если развеять пепел по ветру.

Обряд "Любовная булавка"

Для тех, кто состоит в браке или же просто находится в крепких отношениях, есть обряд укрепления любви. Чтобы провести его, потребуется английская булавка. Отлично, если получится найти декоративную, но подойдет и самая обычная. Также нужно взять эфирное масло с ароматом, который привлекает любовь и счастье.

Вырежьте из листа бумаги 2 одинаковых сердца: на одном пишем свое имя (или сокращенно Я) и свои сильные стороны и лучшие качества, которые, по вашему мнению, больше всего ценит любимый человек. На втором сердечке пишем имя партнера (или просто ОНА/ОН) и перечисляем достоинства, которыми обладает ваш спутник или ваша спутница. Затем смачиваем палец эфирным маслом и аккуратно смазываем оба сердца. После чего их нужно скрепить булавкой: пока булавка будет скреплять сердца — обряд будет иметь силу.

Привлечь в жизнь любовь в День святого Валентина можно и с помощью заговоров. Искреннее желание любить и быть любимыми в такой день обязательно будет исполненно. Главное, чтобы вас сопровождали чистые мысли: не пытайтесь навредить тем, кто уже нашел свое счастье.