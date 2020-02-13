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"Любовь вне времени": на святого Валентина украинцы смогут пожениться даже ночью

"Любовь вне времени": на святого Валентина украинцы смогут пожениться даже ночью
15:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:В день всех влюбленных в Украине будут регистрировать браки днем и ночью.

В День Святого Валентина, 14 февраля, с 8.00 до 24.00 будет проходить мероприятие "Любовь вне времени", в рамках которого влюбленные смогут подать заявление о регистрации брака и жениться в тот же день.

Об этом говорится на сайте Министерства юстиции.

"В Валентинов день все влюбленные, даже ночью, смогут подать в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния заявление о государственной регистрации брака и зарегистрировать брак, если он назначен в вышеуказанный день", - говорится в сообщении.

Афиша интересных событий в Украине на 15-16 февраля

Отмечается, что мероприятие “Любовь вне времени” продлится с 8.00 до 24.00 14 февраля.

С перечнем отделов ГРАГС, которые определены участниками мероприятия, можно ознакомиться по ссылке.

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Все по теме:

Украина, Праздник, ЗАГС, День Святого Валентина, 14 февраля.
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