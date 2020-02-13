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Киевский райсуд Полтавы получил дело Кернеса для повторного рассмотрения

Киевский райсуд Полтавы получил дело Кернеса для повторного рассмотрения
22:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Суд против Кернеса и двух его охранников: райсуд Полтавы повторно рассмотрит дело.

Дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников, обвиняемых в угрозе убийством, незаконном лишении свободы и истязании двух активистов Харьковского евромайдана в январе-2014, получил для повторного рассмотрения Киевский райсуд Полтавы.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщил адвокат Кернеса Александр Гунченко.

"Действительно, сегодня, 13 февраля, Киевский райсуд Полтавы получил дело Геннадия Кернеса и двух его охранников - Виталия Блинника и Евгения Смицкого - для повторного рассмотрения. Дело передано из Полтавского апелляционного суда", - отметил адвокат.

По его словам, рассматривать дело будет судья Владимир Шиян. По дате назначения судебного разбирательства, то это будет решать только судья, пока даты нет, добавил Гунченко.

Как сообщал Укринформ, 31 января 2020 года Коллегия судей Полтавского апелляционного суда удовлетворила апелляции Генпрокуратуры Украины и пострадавших и отменила решение Киевского райсуда Полтавы от августа 2018 года о закрытии дела против Кернеса и его охранников в связи с отказом прокуроров от поддержания обвинения по делу и принял решение о возвращении дела на новое судебное рассмотрение.

В материалах производства, говорится в постановлении Полтавского апелляционного суда, нет объективных данных, прокуратура отказалась от обвинения, а сам факт неявки прокурора на судебное заседание даже без уважительных причин, в отличие от пострадавшего, не может приравниваться к отказу от обвинения и не может привести к закрытию уголовного производства.

Кернес и его охранники не считают себя виновными. Им грозит до 15 лет заключения.

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Полтава, Суд, Геннадий Кернес.
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