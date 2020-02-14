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ВАКС продлил Грымчаку круглосуточный домашний арест

ВАКС продлил Грымчаку круглосуточный домашний арест
00:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:ВАКС продлил на два месяца круглосуточный домашний арест для Юрия Грымчака.

Высший антикоррупционный суд продлил на два месяца меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook.

"Сегодня, 13 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

Также подозреваемому продлен срок действия обязанностей на два месяца, то есть до 13 апреля 2020 г. включительно.

Как сообщалось, Грымчака и родного брата его жены Игоря Овдиенко задержали 14 августа 2019 г. по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов.

16 августа Деснянский районный суд Чернигова избрал ему меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 6 млн грн. Впоследствии суд еще дважды принимал решение о продлении ареста, в частности, судья ВАКС 24 декабря продолжила срок содержания Грымчака под стражей до 14 февраля 2020 г

В то же время 30 января ВАКС изменил Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

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Суд, Юрий Грымчак, ВАКС.
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