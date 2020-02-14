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Смертельный вирус: Украинец из китайского Уханя рассказал о ситуации в городе

Смертельный вирус: Украинец из китайского Уханя рассказал о ситуации в городе
01:14 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Украинец описал ситуацию в зараженном Ухане.

Украинец Иван Кудацкий, ожидающий эвакуации в Украину из китайского Уханя, рассказал о мерах предосторожности, которые местные власти предприняли в связи с распространением смертельного коронавируса COVID-19.

Комментарий украинец дал 24 Каналу. По его словам, сейчас еще 51 человек ждет эвакуации в Украину из Китая, среди них один ребенок.

«Мы просто сидим и ждем чуда. Ждем, что нас кто-то заберет отсюда. Потому что люди из других стран уже давно вылетели, отсидели карантин и вернулись домой. А мы еще даже не можем вылететь. Все устали ждать. Потому что эта эвакуация переносилась несколько раз. А сейчас вообще нет никакой информации», - сказал Иван. 

По его данным, ситуация с коронавирусом в стране не меняется в лучшую сторону. Иван рассказал, что из его двора есть четыре выхода, но только один из них открытый. Все остальные - закрыты проволокой и их стерегут охранники.

«Только из одного входа можно выйти. Перед входом во двор надо измерять температуру тела. А когда выходишь, то надо записать свою информацию, номер телефона и количество людей, живущих в квартире», - добавил украинец.

Также он рассказал, что на улицах практически нет людей, а продукты в магазинах очень быстро разбирают.

Напоминаем, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток. Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса. ВОЗ дала новому коронавирусу название COVID-19.

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Украина, Китай, Ухань, Коронавирус.
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