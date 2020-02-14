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США обсудят в Мюнхене противодействие агрессии России на Донбассе

США обсудят в Мюнхене противодействие агрессии России на Донбассе
01:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Госдеп: США выступят в Мюнхене о противодействии агрессии России в Украине.

Администрация США намерена провести переговоры с союзниками и партнерами во время Мюнхенской конференции по безопасности на этой неделе относительно противостояния российской агрессии в Украине.

Как информирует Госдепартамент США, американскую делегацию на переговорах будет представлять руководитель Бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепа посол Филип Рикер, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Вашингтоне.

"Во время пребывания в Мюнхене посол Рикер проведет двусторонние встречи с ключевыми союзниками и партнерами для обсуждения координации глобальных вызовов, включая необходимость противодействия российской агрессии против Украины", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В этом контексте сообщается, что Рикер также присоединится к работе государственного секретаря США Майкла Помпео во время мероприятий на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

После Мюнхена посол Рикер отправится с визитами в Париж и Брюссель. Там он обсудит "взаимодействие по целому ряду вопросов, в том числе укрепление трансатлантических отношений для преодоления проблем безопасности во всем мире".

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Мюнхен, РФ, Конференция, Госдеп.
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