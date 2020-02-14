Гендиректор Укроборонпрома встретился с американскими советниками: что обсуждали

Новости Украины:Гендиректор Укроборонпрома обсудил реформирование концерна с американскими советниками.

Гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус провел встречу со стратегическим советником по вопросам реформирования ОПК Украины Дональдом Чарльзом Винтером и группой советников Института оборонного анализа США.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

“13 февраля 2020 года состоялась встреча генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса со стратегическим советником по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины доктором Дональдом Чарльзом Винтером и группой советников Института оборонного анализа (Institute for Defense Analyses) США. Во время встречи стороны обсудили текущее состояние сотрудничества Института и команды Укроборонпрома над трансформациями концерна”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, особое внимание было уделено финансово-экономическим показателям и производственным результатам деятельности предприятий Укроборонпрома. Также обсуждались дальнейшие планы трансформации компании, в частности, целесообразность реструктуризации проблемных или убыточных предприятий, которые утратили потенциал выполнять задачи оборонного комплекса.

Доктор Винтер был ознакомлен с ходом первого международного аудита консолидированной финансовой отчетности, начатого в октябре прошлого года.

В пресс-службе напомнили, что новой команде Укроборонпрома понадобился один месяц, чтобы разблокировать процесс аудита, провести переговоры и объявить торги на ProZorro. Победителем стала международная аудиторская компания Baker Tilly Ukraine. Этот процесс, который продлится около года, стал первым консолидированным аудитом за всю историю концерна.

До этого международные аудиты проводились лишь в отдельных предприятиях-участниках концерна. В частности, компания Baker Tilly Ukraine проводила независимый финансовый аудит государственной компании "Укрспецэкспорт", которая является крупнейшим украинским спецэкспортером и входит в состав ГК "Укроборонпром".