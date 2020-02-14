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Пятница, 14.02.2020
ГБР приняло 42 производства по делам Майдана
ГБР приняло 42 производства по делам Майдана
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ГБР приняло 42 производства по делам Майдана

ГБР приняло 42 производства по делам Майдана
02:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dbr.gov.ua

Новости Украины:Госбюро расследований уже приняло от Офиса генпрокурора 42 производства по делам Майдана.

Следственное подразделение ГБР, которое ведет дела Майдана, приняла 42 уголовных производства общим объемом более 6,5 тыс. томов.

Об этом информирует ГБР.

"Специальное следственное подразделение ГБР по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, уже приняло 42 уголовных производства от Офиса Генерального прокурора. Общий объем материалов дела - более 6,5 тысячи томов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, об этом сообщили следователи отдела по расследованию "дел Майдана" во время общей дискуссии "Обсуждение ситуации по делам Майдана и празднованию годовщины".

По словам следователей, в течение последнего месяца в суд направлено производство, касающееся убийства журналиста и активиста Евромайдана Василия Сергиенко. Также сообщено о подозрении следователю Днепровского райотдела ГУ МВД в городе Киеве в незаконном задержании четырех участников протестов 18 февраля 2014 года.

Как сообщалось, во время Евромайдана пострадали 2,5 тыс. человек, 104 из них погибли. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть Небесной Сотней.

По данным МВД, с 18 февраля до 2 марта 2014 года во время исполнения служебных обязанностей в центре Киева также погибли 17 силовиков.

Расследованием "дел Майдана" занималось управление спецрасследований ГПУ, которое возглавлял прокурор Сергей Горбатюк. Однако с 20 ноября прокуратура утратила полномочия на расследование уголовных производств, и управления Горбатюка было расформировано.

В начале января 2020 года руководителем отдела ГБР по расследованию “дел Майдана” назначили Александра Буряка.

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Майдан, ГБР, Генпрокурор.
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