И.о. главы НСЗУ: Программа медгарантий на 20% больше прошлогодних субвенций

Новости Украины:И.о. главы Нацслужбы здоровья Оксана Мовчан: Финансирование Программы медгарантий почти на 20% больше прошлогодней субвенции.

Объем финансирования Программы медицинских гарантий на 20% больше медицинской субвенции, которая выделялась в прошлом году.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" сообщила и.о. главы Нацслужбы здоровья Оксана Мовчан, сообщает корреспондент Укринформа.

"Финансирование Программы медицинских гарантий почти на 20% больше медицинской субвенции прошлого года. На определенных видах услуг финансирование больше почти на 70%, чем было в предыдущий период", - сказала Мовчан.

Она добавила, что, по предварительным расчетам и прогнозам, "около 84% помощи, которая будет предоставляться в определенных заведениях, они получат или такой же бюджет как в прошлом году, или даже больше".

Как сообщалось, Минздрав и Национальная служба здоровья Украины совместно с регионами работают над запуском с 1 апреля 2020 года программы медицинских услуг. Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук.

Гарантированный пакет медицинских услуг включает в себя первичную помощь, экстренную, амбулаторно-поликлиническую - это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач, стационарную. Сюда же входит паллиативная медицинская помощь - обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом). Также речь идет о реабилитации и медицинской помощи в связи с родами, реимбурсации лекарственных средств.