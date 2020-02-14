Скалецкая: Информсистема трансплантации запускается в техническую эксплуатацию

Новости Украины:Зоряна Скалецкая: Информационная система трансплантации уже готова к запуску в техническую эксплуатацию.

Единая государственная информационная система трансплантации готова к запуску в техническую эксплуатацию.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает корреспондент Укринформа.

"Поручение относительно ЕГИСТ было выполнено в части доработки с разработчиком, она уже запускается в техническую эксплуатацию, чтобы проверить, что все слаженно работает, и для того, чтобы с 1 апреля запустить ее уже полностью в рабочий формат", - сказала Скалецкая.

ЕГИСТ - это единое информационное пространство для налаживания новой системы трансплантации. Система охватывает все ключевые логистические процессы ежедневной работы реестра: управление данными о донорах и пациентах, управление запросами, записями о проведенных трансплантации и т. д.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в ноябре 2019 года дал поручение Минздраву обеспечить функционирование Единой государственной информационной системы трансплантации до февраля 2020 года.