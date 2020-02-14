Скалецкая: Во вторник будет отправлен самолет в Ухань за украинцами

Новости Украины:Зоряна Скалецкая: Уже во вторник самолет вылетит в китайский Ухань за украинцами.

Украинские граждане, которые сейчас находятся в китайском Ухане и изъявили желание эвакуироваться в связи с пандемией коронавируса, смогут вернуться, вероятно, в следующую среду.

Об этом в эфире программы "Право па власть" на канале "1+1" сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает корреспондент Укринформа.

"У нас уже имеется принятое решение, согласованное со всеми министерствами, которые входят в оперативный штаб. На сегодня принято решение, что во вторник будет отправлен самолет, и в среду граждане будут в Украине... Я хотела бы сообщить, что в Украину приедут только те граждане, которые не имеют симптомов, являются здоровыми, которых проверили китайские власти", - сказала глава Минздрава.

По ее словам, украинцев из Китая будет сопровождать бригада украинских медиков.

Сейчас с украинскими гражданами в Ухане постоянно коммуницирует МИД.

Скалецкая также сообщила, что сейчас рассматриваются четыре варианта возможного размещения украинцев из Уханя в карантине - исходя из того, что помещение должно не только отвечать эпидемическим требованиям, но и быть удобным для пребывания людей в течение 14 дней.