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В Минцифре показали, как будет выглядеть паспорт в смартфоне

В Минцифре показали, как будет выглядеть паспорт в смартфоне
10:42 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Министр цифровой трансформации Михаил Федоров продемонстрировал три возможных варианта интерфейса электронного паспорта гражданина Украины.

У электронного паспорта гражданина Украины пока есть 3 возможных варианта интерфейса. Напомним, что электронным паспортом можно будет воспользоваться с помощью смартфона.

С помощью паспорта в смартфоне украинцы смогут передвигаться по стране поездами и самолетами, идентифицировать лицо в госучреждениях, получать посылки и еще много жизненных ситуаций, сообщил в своем фейсбуке министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что дизайн паспорта долго обсуждали всей командой вместе с ментором по технологиям Олегом Гороховским.

"Нам кажется, что главные данные паспорта фото, ФИО, номер документа. Все остальное можно скрыть. Поэтому, в отличие от водительских удостоверений, мы увеличили фото (убили идею его увеличения по нажиму),"– описал дизайн электронного паспорта Федоров.

"Посмотрите варианты. Что думаете? Мы за простоту! Отец дизайна – Владимир Смирнов", – добавил министр.

Минцифры заверило, что повестки через приложение "Дія" рассылать не будут

Отметим, что возможность получить в мобильное приложение цифровой документ будет у владельцев загранпаспорта и ID-карты.

Напомним, 6 февраля в Украине запустили мобильное приложение "Действие", в котором украинцы смогут хранить документы в электронном виде и в будущем получить доступ к всех государственных онлайн-сервисов. На первом этапе в приложении доступны водительские права и техпаспорт.

Кроме этого сообщалось, что до конца года планируется запуск 50 онлайн-услуг. Будут запущены наиболее востребованные услуги в электронном формате.

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Смартфон, Электронный паспорт, ДИЯ, Минцифра.
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