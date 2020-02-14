Дело Шеремета: суд отказал в удовлетворении апелляции защиты Кузьменко

Новости Украины:Апелляционный суд Киева оставил без изменения меру пресечения Кузьменко.

Киевский апелляционный суд отказал в смягчении меры пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.

Как сообщает пресс-служба суда, на заседании в пятницу коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 4 февраля 2020 года.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева от 4 февраля 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Печерский суд Киева продлил до 3 апреля срок содержания под стражей Кузьменко.