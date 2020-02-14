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ГБР сообщило о подозрении экс-чиновнику Нафтогаза

ГБР сообщило о подозрении экс-чиновнику Нафтогаза
23:14 Пт, 14 Февраль 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Следователи ГБР сообщили экс-чиновнику НАК ”Нафтогаз Украины” о подозрении в нанесении ущерба государству на 284 млн грн.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, сообщили бывшему директору одного из департаментов ”НАК ”Нафтогаз Украины” о подозрении в злоупотреблении властью, в результате чего государству нанесен ущерб на 284 миллиона гривен.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР.

”Следствием установлено, что в 2013 году руководство ОАО ”НАК ”Нафтогаз Украины” заключило с обществом договор на услуги по проведению сейсморазведочных исследований стоимостью 407 миллионов гривен. Зная, что общество не сможет выполнить часть исследований, подозреваемый составил и передал на подпись руководству перечень работ, а затем согласовал акты их выполнения. Эти действия стали основанием для частичной оплаты услуг по договору, что нанесло государству 284 миллиона гривен убытков ”, - рассказали в Бюро.

Сейчас решается вопрос об обращении в суд для избрания подозреваемому меры пресечения.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

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Нафтогаз, Нафтогаз Украины, ГБР.
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